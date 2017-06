A revisión todas las licencias de alcoholes

JARAL DEL PROGRESO.- La administración municipal se está dando a la tarea de revisar las Licencias de Funcionamiento que están relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en el municipio.

Y es que resulta que a lo largo de los años se han expedido 325 licencias de este tipo, entre tiendas con venta de cerveza cerrada, vinaterías, bares, restaurantes-bar, cantina, antros y un centro nocturno.

De esas 325 únicamente están operando 208. Haciendo observar que el gobierno anterior, en los dos últimos meses extendió 13 licencias, incrementado este tipo de documentos.

Por lo que 117 licencias no están siendo utilizadas, lo que habla del excesivo número de establecimientos que pueden utilizarlas, pero lo cual no las usan. Son demasiadas para un municipio con 40 mil habitantes.

“En este gobierno no se expedirá ninguna otra licencia. Si alguien tiene interés de un negocio relacionado con esto, ahí están esas 117 licencias “flotantes”, se dijo en el Ayuntamiento, agregando que se revisarán una por una.