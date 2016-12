Acaban con la cresta del volcán La Conchita

Siguen sacando material pétreo indiscriminadamente de las áreas volcánicas protegidas del municipio. Ahora están acabando con la cresta de “La Conchita”, que al paso que van pronto habrá de desaparecer.

En Valle de Santiago sólo se han otorgado dos permisos para sacar material pétreo, pero hay muchos funcionando ilegalmente al amparo de las autoridades de Ecología que no hacen nada por clausurar estos yacimientos de material pétreo en cerros cráter y zonas protegidas.

El cerro de la Conchita que está ubicado por debajo de La Batea, por la salida a Yuriria por el camino que conduce a la Comunidad de Chicamito, y está siendo saqueado indiscriminadamente desapareciendo de paso el entorno ecológico que lo cubre, con la flora y la fauna del.

Ahora que en sesión de ayuntamiento están por aprobar dos nuevos bancos de extracción de material pétreo en zona protegida, además de que no se han clausurado los que trabajan ilegalmente.

Es claro que a las autoridades municipales no les importa conservar la ecología del lugar cuando en otras ocasiones, luchaban incansablemente para clausurar bancos de material que operan ilegalmente.Sólo se espera de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial la PAOT para que vengan a detener la extracción brutal en la que no se respeta el Area Protegida.