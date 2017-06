Afirma líder del PRD estatal que no habrá elecciones internas para designar candidatos

CUERAMARO.- Fue en esta ciudad en donde el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio Cortés manifestó que no habrá elecciones internas para la designación de los candidatos a las Presidencias Municipales que surgirán en el proceso electoral del 2018.

“Sería fatal hacer elecciones internas. Esto nos dividiría más de lo que estamos. Ahora lo que se requiere es unirnos todos, bajo una misma dirección que es mantener firme al partido”, dijo el dirigente ante los representantes del PRD en varios municipios de la Entidad.

Zamudio Cortés ha estado realizando reuniones regionales en donde les está dando “línea” sobre cómo trabajar en el proceso que se avecina.

Dijo además que no habrá elecciones internas, porque para hacerlas se requiere de la participación del Instituto Electoral del Estado, y este ya no tiene tiempo de estar atendiéndolas.

Por eso, no habrá este tipo de elecciones para sacar a los candidatos.

Esta postura es contraria a lo que pregona el dirigente de ADN del PRD en el estado, Hugo Estefanía, quien considera que es necesaria la elección interna para tal proceso.