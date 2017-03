Afirman que Delegado de SEG, supervisor y director están involucrados en malos manejos de la Secundaria de Charco

VALLE DE SANTIAGO.- En la Escuela Secundaria Técnica No. 36, ubicada en Charco de Pantoja, también hay denuncias por malos manejos de los recursos, acusan al director y maestros.

Gregorio Lara Ortega, Presidente de la Asociación de Padres de Familia, hizo saber que los maestros directivos de esta escuela, hacen “desaparecer” 120 mil pesos que por cada cosecha se generan en la renta de la parcela escolar, que tiene una superficie de 20 hectáreas.

El señor Lara explica que la directiva hace como que entrega cuentas, pero no claras: “Una malla adentro de la escuela para cubrir dos salones, no es necesaria. Y esto para decir que ahí se gasta el dinero. Cuando nay una barda y malla perimetral, no hace falta para dos salones.

“Además de que no muestran las facturas que amparen las cantidades que dicen que se gastan”.

Han hecho sus denuncias, pero todo sigue igual: en junio del 2016 denunciamos al director Mario García Rosales, lo quitaron, fue enviado a otro municipio, pero la Secretaría de Educación nunca dio respuesta concreta sobre el uso del dinero que se recibe por la parcela.

“Desde el año 2015 venimos denunciando el mal manejo del dinero, hablamos que en cinco años el arrendador de la tierra ha entregado en suma1.2 millones de pesos por las 20 hectáreas.

Asegura que el exdirector exigía la mitad de ese dinero y era avalado por el titular del área jurídica de la delegación regional de la SEG, Juan Manuel Ruelas Santoyo. Además el nuevo director, Marín Sánchez Ledesma; el supervisor de maestros, Javier González Contreras; su suplente supervisor, Roberto Reyes; y su esposa la directora de Enlace, Irma Tovar; siguen manejando el dinero, sin considerar a la Asociación de Padres de Familia.