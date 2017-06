Al menos 15 lesionados por pleitos registrados en la Feria

VALLE DE SANTIAGO.- Aunque no hay información oficial del Mando Unico, entre los asistentes y algunos testigos, se menciona que durante los días de la feria se registraron por lo menos 15 pleitos en donde hubo lesionados.

Se trata de pleitos entre rijosos que aprovechan la ocasión para consumir bebidas embriagantes, y luego enfrentarse con otras pandillas que también acuden a las instalaciones de la Feria.

Tal parece que de estos casos no ha habido alguno de mayor gravedad, pero sí han sido motivo por lo cuales los asistentes que no buscan pleito tienen que andarse con cuidado, pues en cualquier momento aparecen los rijosos.

Algunos de los que han acudido señalan que no vieron muchos policías custodiando la entrada ni en el interior de las instalaciones de la Deportiva, donde tuvo lugar el evento.

Con todo y esto, señalan que realmente el año pasado estuvo grave la situación y si hoy hubo pleitos fueron de menor “intensidad” que la edición pasada.