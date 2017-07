Aparente calma se registra en la colonia Zapata

JARAL DEL PROGRESO.- En las calles de la colonia Zapata, se está registrando una aparente calma pues no se han registrado pleitos entre las bandas o entre grupos de jóvenes que se paran en las esquinas.

Las amas de casa dicen que espera que siga esta situación de tranquilidad, porque de plano ya no se podía salir ni a la tienda.

Los elementos policíacos han estado dando más vueltas en forma permanente, aunque en ciertos sectores no se aparecen por temor a ser apredeados.

Por lo pronto todo está en paz, y la actividad cotidiana sigue adelante. Unicamente se ven los baches.