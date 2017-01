Aqui Valle 1354 ene 16 207

Los reportes familiares nos indican que el pan (el pan, alimento, no el partido), registró un aumento en el precio de las piezas, 50 centavos más…. Mientras que la tortilla subió un peso, para quedar en 12… En tanto que los combistas ya hablan de la necesidad de un aumento para compensar el incremento de la gasolina…. Hace poco que les autorizaron un aumento al pasaje, y esto con la condición de que tenían que mejorar las condiciones mecánicas y de servicio a sus unidades, pero…no hicieron nada… Ahora quieren otro aumento por la cuestión de la gasolina…. El aumento más impactante fue el del gas, ya que de 400 pesos que costaba el tanque de 30 kilos, ahora cuesta prácticamente 480 pesos… No tuvieron misericordia los gaseros, aplicando este aumento a partir de la primera semana de enero… Otros aumentan se dan por ejemplo en la venta de cerveza en los antos y cantinas, ya que el paquete de tres caguamas valía 100 pesos, y ahora 110 pesos, un aumento de 10 pesos, o sea que un 10 por ciento, según nos informan los consumidores… Algunos productos agrícolas, como las hortalizas, no están sujetas al precio de la gasolina, porque en estas fechas de enero bajó el jitomate a 14 y 15 pesos, aunque algunos venden el kilo a 20 pesos… La Leche embolsada, que es la más barata, valía 10 pesos, ahora cuesta 12 pesos… Estos incrementos sobre todo en donde no se han tocado el corazón, porque hay quienes aplicaron un aumento pero de sólo un peso… Aquí el problema está en que la población no tiene dinero, más que lo necesario, por lo cual los comerciantes se ven en la necesidad de no subirle… Mucha gente se pregunta si la “Cuesta de Enero” ya se está cumpliendo o si va a llegar hasta febrero… Mientras que Peña Nieto dijo que “ya se acabó la Gallina de los Huevos de Oro”, como diciendo que el pueblo es el que estaba gozando de dichos huevos de oro, cuando en realidad es el propio gobierno, funcionarios y diputados quienes están gozando, con gasolinazo o sin gasolinazo, de dichos huevos dorados…. Las personas de la tercera edad se sintieron dichosos de que a ellos no les aplicó el gasolinazo, ya que les dijo que continuarán recibiendo los mismos beneficios… También habló el Presidente sobre los dineros que muchos trabajadores tienen guardados en sus Afores y que nunca los van a buscar… Si usted trabajo cotizando en el Seguro Social, dentro de cualquier empresa aquí les sugerimos que vayan a Coppel -que es más rápida para buscar- u algún banco para que les chequen… Por otra parte, el gobierno del Estado anuncia que para este año va a volver con su programa paternalista de entregar mochilas y uniformes “para los alumnos de todas las escuelas del Estado (y del país)”… Lo dicen justo ahora en que el Gobernador presume que se rebajó en un 16 por ciento el super sueldazo que tiene, no sabiendo que las mochilas que regalan no les gustan a los niños, siempre las reciben y las dejan en su casa… Porque no las pueden vender para sacar un dinero, ya que nadie las compra por feas y malhechas… Lo mismo ocurre con los uniformes que regala el gobierno: a los niños no les gustan los “uniformes color pitufos” que regala Miguel Márquez… Igualmente, los escolapios los reciben y los dejan ahí en la casa… Donde sus mamás terminan cortándolos en pedazos para usarlos para secar los trastes…. Vaya sorpresa, quienes iban a surtirse de gasolina en la gasolinera que está ubicada en la salida a Yuriria, ahora resulta que surtían gasolina huachicolera, de esa que daña gravemente a los vehículos… Así que muchos cambiaron de surtidora…. Ya son varios los hombres mayores que casi a diario van a sentarse al jardín principal, quienes han visto a una mujer que pasa ofreciéndose para ir a “pasar un rato”, en alguno de los hoteles más accesibles.. Pero que una vez estando dentro, ella les ofrece una pastilla tipo Viagra, para mejorar el redimiento, pero en realidad es para que el tipo se quede dormido, y en eso aprovecha para robarlos…. Por cierto que se acabó la temporada de venta de artículos navideños y de juguetes, de los comerciantes que se instalan en el jardín y en la calle Ocampo, debiendo retirarse por lo menos el domingo 8, pero ya vamos hacia el domingo 15 y todavía están ahí…. Algunos de muy malas costumbres, pues hacen sus necesidades por las noches sobre todo entre los puestos y el portal… También se han dejado sentir opiniones por el tapanco que colocan afuera de la Presidencia, y ahí lo dejan lo que no tiene ningún sentido, tal vez no lo quitan por los eventos que siguen realizando, pero lo correcto debiera ser quitar y poner… Eso dicen los parroquianos del lugar… Una masiva entrega de juguetes se originó en estos días, conocidos políticos estuvieron acudiendo a diferentes puntos del municipio para estar con los niños… También acudieron a las escuelas… Los menores se sintieron agradecidos con tan bonitos detalles… Claro que además del sentido neto del regalo también va involucrada la motivación para que no se olviden del partido a la hora de las elecciones del próximo año 2018… Septiembre es el mes de arranque del proceso electoral… De ahí que el ambiente empieza a encenderse desde ahora… No hay mayores informes o comentarios sobre las actividades de los diferentes personajes del ambiente político, la situación permanece igual… El reporte desde las empresas que contratan vallenses para sus diferentes labores indican que fue alto el monto de los aguinaldos que les fueron entregados, y que desde luego motivaron el consumo y gasto en Valle… Desde sus propias oficinas, los Agentes Ministeriales salen a impedir que tomen les tomen fotos, no sólo a ellos como personas, sino también a las propias instalaciones, como si con eso se expusieran sus vidas… Cuando en realidad, con fotos o sin fotos, están expuestos al peligro, como cualquier otro elementos policíaco… Por lo menos los policías preventivos se la rifan al utilizar los uniformes oficiales que los ubican y distinguen, pero los ministeriales usan vehículos sin placas, visten como cualquier ciudadano…. Estas actitudes iniciaron en las últimas fechas, con motivo del Establecimiento del llamado Mando Unico, que ha servido sólo para que los crímenes se hayan incrementado más… Además hay que tomar en cuenta que los crímenes se ejecutan entre los comerciantes de la droga…. A un lado de las oficinas del Ministerio Público se localiza la colonia Antorcha Campesina, propiedad de Soledad Pérez, en donde al parecer no ya no se han registrado nuevamente problemas entre vecinos que pasan a robar a la Malpaiz y a la Fonahpo… Las quejas han bajado, por los vecinos están coordinados entre ellos para hacer frente ante las posibles intromisiones de los vecinos.