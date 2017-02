Aqui Valle 1356 ene 30 2017

Buena noticia han dado desde el Ayuntamiento en donde el alcalde dio a conocer que ya pronto les llegará suficiente asfalto para que se proceda a tapar todos los baches que hoy inundan las calles de la ciudad… Este asunto ya estaba ventilado, uno de los regidores había informado que para el siguiente año, o sea este 2017, se pondría en marcha el Taponamiento de los baches que tanto se padecen… Como anticipo a esto, un grupo de trabajadores llegaron el domingo 22 pasado a hacer labor de tapar baches, desde el Jarrón Azul hasta el crucero del Copladem, cito calle H. Colegio Militar esquina con el libramiento poniente… Le echaron asfalto y piedras a los hoyancos enormes, y sin duda que “alivinaron” a los vehículos y sus conductores… Estas personas pedían una propina a cambio de esta labor… Y seguramente este caso fue el que hizo reflexionar al gobierno municipal sobre la necesidad de ya ir dando la solución que se prometió para este 2017… Buen desempeño lleva el personal que está trabajando en el Jardín principal de la Colonia Lindavista, comenzando con la cuestión del kiosko, que no han podido terminar porque están buscando tejas de igual calidad que las anteriores… Paso a paso lo van dejando bien… Igualmente buscarán en estas obras, quitar el montón de piedras que tanto hemos señalado aquí, y que supuestamente forman un monumento a Luis Donaldo Colosio… Se sabe que este monumento ya destruido, donde sólo quedan piedras amontonadas, los trabajadores de la Presidencia no han podido quitarlas, porque temen que “los del PRI” se vayan a enojar, como si ese pedazo de jardín fuera del PRI, y no de Valle… Sin embargo, nada deben de temer porque los priístas que pusieron ese “monumento” eran otros, los que están ahora son otros, y al final nadie responde por esa “obra”… Si alguien reclama porque quitan las piedras del señor ese, que ni héroe fue, Luis Donaldo Colosio -vilmente asesinado por otro priísta, Carlos Salinas de Gortari, se dice- pues simplemente que se vayan con sus piedras a otro lado, pero ya no en el jardín principal de la Lindavista… Pueden llevar sus piedras a donde está el monumento del Peso… Pero bueno, ni ahí las quieren… En fin, este es el comentario generalizado sobre este aspecto… Todo mundo dijo que es una barbaridad el asunto del gasolinazo, pero poco se escuchó del Dieselazo que les aplicaron a los hombres del campo, los agricultores y campesinos… El aumento para ellos fue mayor que el aplicado en la gasolina… Y ni con quién quejarse… Desde luego que este aumento se aplica sin miramientos por parte del Gobierno federal, pero los del campo no podrán aplicárle el aumento a su producto, sea trigo o cebada de este ciclo otoño-invierno 2017 que está en proceso… Tener que aguantar vara, es lo único que les queda, pero las mermas siguen siendo directas para ellos… Dentro de este mar de quejas y lamentaciones así como decepciones provenientes desde el alto mando, es decir, desde Enrique Peña Nieto y hacia abajo, en donde ahora la gente está más decepcionada de las cosas, surge la opción para el ciudadano, en la participación de ciudadanos independientes, es decir, no pertenecientes actualmente a ningún partido… Entre esas opciones se encuentra, por lo que respecta a Valle de Santiago, la de Ramón Rodríguez Gómez, quien ciertamente fue candidato y diputado por partidos, pero hoy en día es propuesto solamente como ciudadano, sin pertenecer a ningún partido… Es decir que no milita ni en el PRI, ni en el PRD, ni en el PAN, ni los demás, una gran cantidad de personas lo han estado alentando a que participe y sea esa opción, la de un candidato sin partido, el candidato independiente a la Presidencia Municipal… Se suman más y más personas a esta propuesta ciudadana… ¿Cuántas colonias existen en torno a la cabecera municipal de Valle de Santiago? ¿50? ¿o más?…. Es un dato que hay qué confirmar porque de pronto resulta que un ejidatario vende su parcela en pedazos, en lotes de 17 por 7 u 8, y así es como se crea una nueva colonia, pero dentro de la irregularidad… Tal como es el caso de la colonia Zapata, que se creó precisamente en base a la venta de lotes que tres o cuatro ejidatarios realizaron formando lo que hoy es ese cuadro entre la colonia Lindavista, el camino a Guarapo, hoy avenida H. Colegio Militar y el bordo del Canal La Acequia… Continuemos con los comentarios que surgen de entre la ciudadanía…. o lo vecinos en general… Como el asunto de los citados aumentos de la gasolina y el diesel, pero no se ha hablado de que ya subieron la tortilla a 12 y 13 pesos el kilo… También subieron el precio del pan, el pan de comer, cuyas piezas varían entre los 7 y los 8 pesos… Eso es algo que no se comenta mucho… Además hubo aumentos en otras cosas, como es el de los vinos, que tuvieron que subir también sobre todo los que se aplican en las cantinas, bares y demás antros… Estos aumentos no generaron comentarios, pero fueron más altos que el aplicado a la gasolina… Se habla de una caguama de 23 pesos que subió a 27 pesos… En alguna cantina se miraba la oferta de 3 caguamas por sólo 90 pesos… Ahora ya nada más ofertan 2 caguamas, y el precio menor, pero más caro por unidad… En otro aspecto, pero visto al revés, el precio del agua potable que nos entrega el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio no tuvo aumento alguno entrando este año… Pero sigue el problema en la colonia La Loma y en la Francisco Villa por la falta del vital líquido ya que otra vez “cortan el agua”, por horas… Un grupo de “brujos” o maestros en el arte de la magia negra, estará de visita en esta ciudad, y acudirán al cráter Hoya del Rincón de Parangueo, en donde, nos platican, harán rituales y misas negras… Que ya se están preparando para la filmanción de otra película de vallenses, hecha por vallenses… “Juan El Centenario”, fue subida al Youtube y hoy en día todo mundo puede ver, para que no tengan necesidad de comprarla entre los puestos de discos piratones…. Pero si no sabe, ahí están esos discos negros… Por cierto que las acciones de la policía federal sobre estos vendedores de discos, es lo mismo que ocurre con los huachicoleros: les caen, les decomisan la mercancía, y al otro día ya están vendiendo los unos sus discos y los otros su gasolina huachicolera… Por cierto que hay problemas para la atención de los clientes en las gasolineras, ya que la ubicada en la salida a Yuriria fue clausurada al encontrar un camión descargando gasolina huachícola, y la gasolinera de Fernando en la calle Arteaga estuvo por lo menos cerrada tres días al no tener el combustible… Tal vez ya se haya arreglado la situación, pero dos de las surtidoras de gasolina no abrieron en estos días…. Eso causó que las otras servidoras se alivianaran…