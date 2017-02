Aqui Valle 1357 feb 9 2017

Que los directivos salientes dejaron las cuentas en cero, en la Tesorería del Comité Directivo Municipal… Así que a empezar de nuevo… Respondiendo a una pregunta quenos hacen continuamente, hemos preguntado, y nos dicen que la edificación que se construye a un lado del Restaurante El Rincón Ranchero, por el Bulevard Revolución salida a Salamanca, servirá para albergar renta de locales para oficina… Muchos pensaban que se iba a instalar otro restaurante ahí… Enfrente de ahí es donde se instaló una restaurancito… Bien, continuamos por las calles de la ciudad, comentando lo que se ve… En el entroque del libramiento con la salida a Huanímaro, dejaron bien el pavimento los hombres que pedían dinero para parchar los baches… Sobre este aspecto, el Presidente Manuel Granados informó que en efecto, recibirá el Municipio de Valle 400 toneladas de asfalto, que se aplicará para el bacheo en toda la ciudad… La gente nada más espera ver cuándo se inicia esta actividad… Por cierto en las inmediaciones del Rancho El Jarrón Azul, se construye ya lo que será el nuevo fraccionamiento… Se divisan las primeras construcciones… Mientras tanto en el campo agrícola las actividades siguen con el crecimiento de la cebada… Del trigo, realmente es muy poco lo que se sembró, ahora lo poderoso es la cebada, porque ofrece garantías en el precio que se anuncia y se paga… Eso sí, los hombres del campo dejan sus cosechas y les salen con que “venga después” por su pago… En el espectro de la radio FM, sigue operando una estación de los Consejeros Espirituales, que echan pura mucha de banda el intermedio… Al igual que con la TV, el futuro de la radio está en las radiodifusoras que saldrán por internet… El señor Obispo Jesús Martínez continúa a la espera de que el santo Papa Francisco haga el nombramiento de quien lo sucederá al frente de la Diócesis que sigue encabezando en calidad de encargado, la de Irapuato, que abarca además Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Abasolo y Huanímaro (tal vez falte otro)… Y fue este jueves 2 de febrero cuando se llevó a cabo la fiesta en honor a la Vírgen de la Candelaria en su templo parroquial ubicado en la esquina de Juárez y Leandro Valle… Tuvieron una peregrinación previamente, y en la noche se vieron los puestos de todo tipo… A esto le denominamos fiesta, por los juegos pero por los puestos de vendimia no es más que un tianguis… Con banda de música, y los feligreses así como el señor cura señalan que lo más importante es lo que ocurre dentro del Templo con las misas especiales… Los bautizos y las primeras comuniones, así como confirmaciones… Para eso son las celebraciones, no la fiesta… Con la Vírgen de la Candelaria y los tamales en los hogares, donde se cumplieron los encargos de ofrecerlos desde el día de Reyes, se termina la pachanga iniciada desde diciembre… Ahora vienen días de tranquilidad, hasta llegar a la Semana Santa, que marca el inicio “oficial” del calor y las visitas a los balnearios… Una buena opción para los vallenses y gente de los alrededores es el Balneario Parque Acuático Valle Esmeralda, ubicado en la salida a Yuriria, donde los chicos y grandes pueden disfrutar de gratos momentos… Cuenta además con instalaciones para festejos y eventos de todo tipo… Este balneario constituye una de las partes que forman el Turismo en Valle, la situación es nada más darle realce, información… No te olvides propietario de casa o lote, que ya pasó el mes de enero, pero todavía alcanzas en Febrero a pagar el impuesto predial con descuento… También no olvidar el pago del refrendo de los vehículos automotores… Por cierto que la oficina de Rentas está llena de gente que acude a recibir orientación y hacer sus pagos, aunque ya casi la mayoría se hace en los bancos… Vaya, por fin nos hicieron caso, habíamos estado proponiendo desde hace tiempo que los pagos del agua se pudieran hacer en otro lado, ya que tienen solamente tienen a las propias oficinas para que la gente pague su recibo… Pero ha tenido un buena decisión el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el arquitecto José León, el solicitar los servicios de Oxxo, para que ahora, amable consumidor del agua, puedas pagar tu recibo en dichas tiendas Oxxo… Los de la parte alta ya no tienen que venir hasta el centro para realizar su pago… Recordondo que “tenemos”, un Oxxo en la salida a Huanímaro, otro en la salida a Salamanca, otro en la Glorieta de los 400 Años, otro en la esquina de La Acequia con Democracia y otro en el jardín principal… ¡Vaya! Que les cuesta aplicar las ideas modernas que provocan una administración más eficaz… Lo mismo hemos dicho del concepto del Impuesto Predial: sólo se puede pagar en la Presidencia… Esperamos que el experimentado contador Efrén Guerrero, tenga a bien, el que para el próximo año, se instalen en tiendas de autoservicio o lugares parecidos, centros de captación del Impuesto Predial… Vea usted: en Uriangato, que poblacionalmente es un poco más pequeño que Valle, los contribuyentes del predial pueden pagar en la Presidencia y en tres domicilios repartidos entre la ciudad… Uno de ellos, en el DIF Municipal… ¿Por qué no hacer esto aquí en Valle?… Los contribuyentes se lo agradecerán, y más pronto pagarán… Hubo cambios en la Dirección de Servicios Municipales, en donde dejó el cargo el joven Andrés Zúñiga, quien fue suplido, con carácter de Encargado de la dependencia, J. Merced Lara Serrano, quien se ha ostentando como Químico Farmaco Biólogo, y quien es el primero en la lista de los que se propondrán para ocupar la titularidad… En cuanto se dio el nombramiento de inmediato las conjuras políticas afirmaron que esta era una concesión política para el expresidente Polo Torres, ya que Meche era su más fiel seguidor… Pero de acuerdo a las “encuestas” se sabe que Meche en realidad ya había traicionado a Polo Torres en cuanto inició la administración de Manuel Granados, dejándolo… La ruptura se hizo evidente en la asamblea en donde participaron tres contendientes al cargo de Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional… resulta que Meche dejó a Polo y se fue a formar parte de la planilla que estableció Manuel con Roberto Francia Pérez a la cabeza… Sea como sea, Meche tiene el don de la ubicación, cae donde hay… Ya se está preparando la segunda película realizada totalmente en Valle y con ciudadanos vallenses… El tema, todavía está por definirse… Este lunes 6 de Febrero no habrá clases, es el primer puente “oficial” del año, aunque como sabemos, las clases se suspenden cada viernes último de cada mes… Así que la educación sigue mejorando, conforme a los planes del Gobierno, esté quien esté, sea Fox, Calderón o Enrique Peña Nieto…