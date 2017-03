Aquí Valle 1360 feb 28 2017

Todo indica que al interior del PRD se han generado nueva circunstancias, en donde habrán de removerse las corrientes de los grupos, ante los problemas que surgieron en días pasados… Es de esperarse un reaglutinamiento… Empero, todo dependerá de lo que hagan los principales personajes… Por lo pronto el alcalde informa que se han generado más de 2 mil empleos dentro de esta casi primera mitad que lleva su administración… En efecto, al término del próximo mes de marzo habrá de cumplirse esa primera mitad del gobierno encabezado por Manuel Granados Guzmán… Mientras tanto en el Congreso se llevan a cabo cuestionamientos sobre cómo va a proceder la cuestión de la reelección de los funcionarios que hoy están fungiendo en los cargos de elección popular, llámese Presidente, Síndico y Regidores… ¿Qué va a pasar si un regidor del PRD, por ejemplo, tiene deseos de reelegirse?… Pues muy buenos deseos tendrá pero si su partido acepta que se reeliga, podrá… Pero si no, se quedará a terminar su período, y adiós… Consideramos que esto es lo más lógico… Unicamente se podrán reelegir aquellos regidores que estando en funciones, sus partidos les digan: “Orale, échate otra”… Pues no, definitivamente, le van a decir que “haste un lado, porque sigue mi hijo, hermano o sobrina”… Pero también esto sucede con el Presidente Municipal en turno de cualquier municipio, que deberá contar con el aval, autorización o permiso de su partido… De manera que iniciarán en todos los partidos que ya tienen regidores, alcaldes y síndicos, dentro del actual gobierno, un proceso para ver si al desear reelegirse éstos contarán con la anuencia del partido que los impulsa… Tampoco ha dicho el gobierno estatal qué va a pasar con un presidente que busque la reelección: ¿pedirá licencia al cargo, y en su lugar nombrará el Ayuntamiento a un presidente interino?… Claro que sí, pero ¿quién será el interino? ¿el que diga el Presidente en funciones o los regidores unidos?… Y si una vez designado al Presidente interino, ¿qué tal si los regidores en total se ponen de acuerdo y ya no permiten que regrese el Presidente titular?… Pues como se ve, hay cuestiones que no están muy claras en este asunto, que por primera vez se vivirá en el Estado de Guanajuato: las reelecciones a nivel integrantes del Ayuntamiento, diputados locales, diputados federales… No aplica para Gobernadores ni para Presidente de la República… Una vieja aspiración del PAN, que hubiera reelección por lo menos en ese nivel… Mientras tanto, en la avenida Carranza continúan los trabajos para la transformación del tramo entre Obregón y Mena… Como se ha visto, la circulación sobre la Ocampo está suspendida hasta el templo, lo mismo que en la Juárez, y esto por los trabajos de esta obra… Mientras que los baches no han tenido solución en las diferentes calles de la ciudad… En materia de Seguridad Pública estamos peor: la policía municipal bajo el mando del Mando Unico, captura a personas por robo, por asalto, y por los diversos delitos, pero quien emite la difusión de los partes es nada menos que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Procuraduría del estado… En un afán de aparentar como que están haciendo mucho estas dos dependencias, lo que hacen es adjudicarse como propios los éxitos y hasta las simples capturas que realizan los humildes policías… Así por ejemplo, sobre la consignación de una motocicleta que traía un vecino de colonia y que fue detenido momentáneamente por los policías municipales, la Procuraduría en su boletín informa así: “En acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Mando Único de este municipio, fue recuperada una motocicleta con reporte de robo vigente“…. O sea, estas dependencias hacen creer que para capturar al motociclista, se pusieron de acuerdo tanto las tres dependencias, y ahí van en fuerte operativo tras el delincuente… Falso de todas las falsedades: lo que ocurrió en realidad, es que iba una patrulla policíaca y al pasar vieron que el motociclista se puso nervioso, y lo siguieron al negarse al ser llamado… Y es todo, así de sencillo… Pero como no tienen nada que informar, ahora la Procu y Seguridad Pública estatal se adjudican los triunfos y las acciones de los humildes policías… A eso le llaman Mando Unico… Pero pasemos a otros lugares de la ciudad para comentar lo que se ve y lo que la gente comenta… ¿Qué pasó con Irene, la Directora de Turismo del Municipio?… Nadie nos ha podido confirmar, pero se habla de que fue despedida del cargo… Hasta ahora la labor de Turismo consistía únicamente en que la titular se la pasaba en eventos turísticos tanto en Valle como en otras ciudades del Estado… Nada más… Siguen no sólo los robos sino viles travesuras que afectan a los habitantes, como es el caso de las tapaderas de los medidores del agua potable, que se los llevan, sobre todo los que son metálicos…. ¿Qué tanto les pueden dar a cambio de ese pequeño pedazo de bronce o fierro?, se preguntan los vecinos… Afirman que seguramente sólo lo hacen, se los llevan “por pura travesura”… En toda la calle Juárez ya se llevaron todas las tapaderas, del jardín a la Alameda… Por cierto que también los vecinos de ese rumbo se preguntan por qué la obra de la calle Carranza va tan lenta… “Hay días en que no le hacen nada. Los trabajadores se la pasan sentados, o de plano no hay nadie, además de que las máquinas están paradas”… Señalan que en virtud de ser una calle de mucho tráfico, debieran estar trabajando día y noche para que pronto quede terminada… Ojalá que así sea… Además los urbanos, para continuar con sus rutas, tienen que dar grandes vueltas para salvar el paso por esa ruta que conecta a la Alameda con el centro, debido a esta obra… Mientras tanto al otro lado, en el Estadio Camémbaro se registran las fricciones entre los directivos de la Liga Vallense y los de la Liga de Veteranos… Ambas partes se disputan las fechas y los derechos para jugar en la única cancha que tiene ese deportivo… Bueno sería que compraran o compartieran la cancha del beisbol, en donde se registran muy pocos encuentros… Pero bueno, ojalá que estas ligas se pongan bien de acuerdo, para que no salga perjudicado el futbol vallense… Se decía que debajo de la calle Carranza había un tesoro… Ya van los trabajos muy adelantados, y no ha salido nada, dicen quienes confían en las leyendas… Continúa el problema, el peligroso problema de los camiones tolva y camiones más grandes que transportan material pétreo por la carretera a Salamanca, los cuales van llenos y en el camino van dejando caer piedras pequeñas y grandes que hacen romper los parabrisas de los carros…