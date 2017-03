Aqui Valle 1362 mar 15 2017

No cabe duda de que, después de la reunión por la Unidad priísta con el Senador Gerardo Sánchez, los priistas salieron más desunidos que nunca… Ahora se menciona que el joven Lorenzo Chávez “Junior” ha dado a conocer que como candidato a Presidente Municipal “la tiene ganada”… Sin embargo, por otro lado se sabe que José Luis González “Chelis” es quien está en contacto permanente con la ciudadanía, ya que El Junior se la pasa todo el día encerrado en el Congreso… Me dicen los vecinos que hay que estar pendientes para ver el proceso… Esto se comenta mientras que en las calles se habla de la constante presencia de los amantes de lo ajeno, o sea los raterazos… Conforme pasa el tiempo parecen estar más libres para que hagan de las suyas…Donde quiera aparecen… Una cosa muy importante es que la Ministerial por fin le aplicó las ordenes de aprehensión a El Rojo, quien es muy temido por su sistema agresivo de robar a la gente, tal como se vio en el mercado… Decimos que por fin, porque en las líneas policíacas ya se tenía conocimiento de que había orden de aprehensión, pero que no se decidían a cumplimentarlas… ¿o acaso realmente no lo tenían detectado?… Como quiera que sea, la justicia entró en acción… Ahora se espera que la Ministerial capture a los demás que tienen órdenes de aprehensión pero siguen sin ser llevados a buen recaudo… Muchos atracos además se han llevado a cabo, algunos de manera espectacular, como fue aquél robo de los kilómetros de cables de Teléfonos de México, desde Puquiachiapio hasta Xoconostle e incluso Juan Lucas… Hay que tal atrevimiento de parte de los delincuentes, que no se miden en nada… Y luego de que descolgaron los cables, TelMex prefirió enterrarlos, ¡y también de ahí los desenterraron!… Así que no hay límite… Allá en lo alto de la montaña, en El Timbinal ya se ve el movimiento relativo a la construcción del camino que va hacia el lado de Michoacan, Santa Ana Maya y demás comunidades… Una obra que la prometió el Gobernador Miguel Márquez Márquez, que se está convirtiendo en una realidad… En este sentido la carretera es buena, pero los más beneficiados son los del lado michoacano… Lo que se quiere en Yuriria es que la gente de El Timbinal venga de compras a esta ciudad… Tal es el caso de Cerano y sus alrededores que hacen sus compras en Moroleón, por estar más cerca que la cabecera Yuriria… Para el próximo sábado 18 se llevan a cabo las festividades en La Angostura, día de San José… Por lo cual habrán de llevarse a cabo los eventos, entre ellos las carreras de comer mojarras doradas, y si el año pasado lucieron con sus luces de bengala, dicen que para este año va a estar mucho mejor… Los emigrados yurirenses aportan mucho dinero para esta fiesta de La Angostura, pero ahora le han metido más, y no se queda atrás el vecino originario de ahí que se dedica a la comercialización de pescados y mariscos en Querétaro, al cual le enviamos un saludo, al igual que a Renato Rivera… Me comentaban los que saben en la colonia de San Juan que el proyecto del Cristo Migrante, proyectado a colocarse encima del cerro de Santiago, está vigente… Que el señor Salomón Carmona no ha dejado este proyecto en el olvido… Ciertamente, creo que si de una u otra forma se llegar a tener un monumento como ese en el citado cerro, eso sería una enorme atracción para Yuriria… De sobra es conocido que los lugares muy turísticos son aquellos en donde hay una fuerte atracción religiosa, tal es el caso, por evento, de Pátzcuaro con la Vírgen de la Salud…. Así que cualquier cosa que se pueda hacer por Yuriria debe ser bienvenida… En la repavimentación de la primera etapa del bulevar 5 de Mayo, ahí frente al Seguro Social y la Escuela Preparatoria pasa una cosa curiosa, que llama la atención: colocan tremendas piedras para evitar que les pisen el concreto recién colocado… Para que nadie se meta…Pero… resulta que un perro se les metió ahí por las Carnitas La Rana, y dejó tremendas huellas, hondas… Del otro lado se les metió un ciclista… Total que de nada sirve tanta roca… Lo que debeían hacer es que, al terminar de colocar el concreto fresco, dejar vigilancia sobre éste… Van dos o tres veces que se les meten y de nada sirven las piedrotas…Y ya están a punto de terminar esta obra… Me dicen que los grupos escolares de preprimaria se preparan para participar en el desfile del Día de la Primavera… Por tal motivo no habrá clases ¿el viernes?… No se sabe, porque ahora hay más días de descanso en las escuelas… Tan sólo, los viernes de cada fin de mes…