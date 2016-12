Aquí Valle

El próximo año 2017, será de trabajo para los gobiernos municipales, y será en especial, puesto que es el año previo a las elecciones del 2018, y buscan quedar bien para que el voto sea bueno para sus respectivos partidos… Tanto el gobierno federal como el estatal lanzan las obras precisamente en esta que será la temporada de la antesala de las siguientes elecciones…. Por lo que se refiere a Valle de Santiago, se tienen algunas acciones, como es la tercera etapa del bulevar “Revolución”, o por lo menos la Glorieta del entroque Jarrón Azul…. Se habla también de que en el terreno ubicado frente a la gasolinera de ese punto, se construirá un centro comercial, y habrá espacios para viviendas, un fraccionamiento… En este centro comercial esperan contar con una sucursal de Walmart, que es una emprea que ha anunciado su plan de expansión en el país, y puede ser que se fije en Valle de Santiago… Algo positivo, aunque hay que ver qué pasaría con la mini Aurrerá que nos recetaron supuestamente para sentirnos orgullosos… Y es que Aurrerá es parte del grupo Walmart… Ya antes la empresa Soriana, aunténticamente mexicana, ha hecho estudios de viabilidad sobre Valle de Santiago, aunque tal vez todavía no le encuentre suficiente “gente” para instalarse aquí…. El caso es que la sola instalación de un parque industrial, en este caso el Sendai, requiere de contar con un centro comercial de altura, para que los directivos tengan a donde ir de compras… Si tomamos en cuenta que Valle esté integrado al corredor industrial mediante este Parque, podría pensarse que las compras las pueden hacer en Salamanca, que ya tiene tres centros comerciales…. No importando todo esto, se está detectando un ambiente comercial favorable, gracias precisamente a las empresas que llegaron al Sendai y también a las empresas del corredor conformado entre Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya…. Muchos vallenses son los que han sido reclutados para trabajar en esas empresas, y esto se refleja en las ventas que hemos tenido en este año en las tiendas, puestos y todo tipo de comercios… No debe quedar duda de que estamos mejor ahora que antes, hace tres años parecía que esto era un barco naufragando sin tierra a la vista… Las buenas cosechas de este período otoño-invierno han provocado también buenas ventas en el comercio y los servicios… El maiz y el sorgo se pagaron bien, sin ser tan exigentes, y ahí va la cuestión agrícola… Mientras que en la cuestión educativa también se mejora, ya que en esta semana se abrió la nueva escuela primaria de la colonia Francisco Villa, que está ubicada junto con la Secundaria, también nueva… Los alumnos de la primaria que estaba calle abajo en esa colonia dejaron los cuartitos que utilizaban para internarse en las nuevas instalaciones, dicen que está tan bien esta escuela que hasta elevador tiene… Bueno, habrá que checar… Al interior de la administración municipal, y esto no es de hoy, sino siempre, se ven dependencias en las que hay mucha gente, y que no tienen nada qué hacer… Los empleados se la pasan sentados… Hay un señor que ya está en edad avanzada, y sin el menor problema todo el día se la pasa platicando con los de una oficina, con los de la otra, ¿cuál es su función?… Quien sabe… También están los casos de empleados que llegan a la Presidencia, pasan su dedo en el reloj checador, y se van de regreso, ¡a su casa!… Al cabo que nadie les dice nada… En fin, se supone que la Oficialía Mayor es la que debe estar checando qué hacen y qué no hace…. Los únicos días en los que todo mundo está presente, es cuando acude el Presidente a su oficina… Mientras tanto en el mercado también sigue pasando lo mismo de siempre: los puesteros se apropian de gran parte del frente de su local o mesa… Debiera estar prohibido, pero los ciclistas entran con todo y todo, causando problemas a los que son de a pie, y hasta motos se ven a veces por los pasillos… La mugre en todo su esplendor, nadie recoge sus pertenencias, y nadie barre y lava su espacio… Van a decir que el Administrador no pone orden, es cierto, pero qué le pasa si trata de imponer orden: los comerciantes se le echan encima, como si fueran dueños de los locales, se les olvida que sólo los tienen “emprestados”… El más viable para la dirigencia del Comité del Partido de la Revolución Democrática es el señor Jaime Arévalo, nos dicen… Y en el PRI el que será nuevo jefe es el señor Juan Cárdenas… Así que dos grandes empresarios están en las lídes de la política… Va terminando el año 2016, con las posadas, después del festejo de la Vírgen de Guadalupe fechas que hasta ahora han terminado con saldo blanco… El desfile de la Navidad, fue muy concurrido… Aquí el comentario es que podrían invitar a los grupos escolares a que participen… El desfile navideño de Yuriria originalmente fue diseñado por la Escuela Preparatoria del Seminario, por lo que cual podrían las preparatorias vallenses organizarlo para el próximo año… Bien, voliendo un poco con la política, en el PAN ya se estableció bien quiénes son ahora los nuevos líderes… Primero se llevó a cabo la elección para determinar al nuevo Presidente del Comité, habiendo quedado Manuel Nieto Silva… En la misma elección a nivel municipal se eligieron a los que se seleccionaron para que participaran como aspirantes a los cargos de Consejeros Estatales, ellos fueron el lic. Luis Manuel González Ramírez, María del Pilar Gómez Enríquez, Jesús Baltasar Aguilar y Ximena García…. En la elección a nivel estatal para ver quiénes se quedaban como consejeros, los seleccionados por Valle de Santiago fueron Jesús Baltasar Aguilar y María del Pilar Gómez Enríquez… Nada más hubo lugar para estos dos, quienes ya están integrados… Resultando así que todos los que quedaron son de un mismo grupo partidista, en el que se ubica Moisés Delgado y el Presidente Manuel Granados quien cumplió con lo ofrecido de no intervenir… Por ello en este fin de semana pasado invitó al Presidente Granados al del Comité, Manuel Nieto, a asistir los eventos en la colonia Lindavista, en donde hizo un donativo e inspección del avance de obra en el kiosko de dicho lugar…