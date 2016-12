Aquí Valle No. 1351 dic 26 2016

En su fase final el año de 2016… Tres meses más y la actual administración encabezada por Manuel Granados Guzmán estará a la mitad de su período… Por lo pronto el ejercicio fiscal 2016 concluye, y para 2017 el presupuesto será igual, por lo que estará muy contraído el gasto que se genera a partir de lo que recauda el municipio, y las participaciones que manda el Estado… Otra cosa son las obra que pueda mandar tanto el propio Estado como la Federación…. Iniciaron este jueves las vacaciones en los centros escolares, en algunos realizaron sus posadas… Para nadie es un secreto saber que las instrucciones que les da la Secretaría de Educación a los maestros y directores es el tratar de evitar tener reprobados…Así que aunque no hagan todas las tareas, no hagan todos los trabajos y tengan faltas los alumnos, de todos modos los aprueban, con un 6, pero pasan… Se trata de entregar estadísticas en donde se vea que “vamos avanzando en la educación”… Lo mismo en primaria que en secundaria…. Y hasta parece que en los niveles mayores también… De todos modos, cuando los muchachos terminan sus estudios universitarios, o de medio nivel, ¿en dónde van a trabajar?… El Gobierno del Estado se jacta de informar que hace entrega de patrullas y más patrullas para los municipios… Como en el caso de Valle de Santiago, que le entregó Márquez Márquez a Manuel Granados 10 patrullas nuevecitas… Sí, está bien, pero ¿y el presupuesto de gasolina para que estas unidades se muevan?…. Eso no… Y no hay dinero para más gasolina… Como ya lo estamos diciendo, el presupuesto de 2017 será el mismo que 2016, e incluso con una reducción de un 3 por ciento… Con el de 2016 hubo problemas para dotar de gasolina a las patrullas…. En 2017 la gasolina aumentará, así que ¿de dónde agarrar dinero para movilizar tanta camioneta/patrulla?… Y todas son de 8 cilindros, según parece… Dice el gobierno del Estado que con estos vehículos se aporta para mejorar la seguridad pública… Sí, pero ¿y si no se mueven las patrullas, por falta de gasolina, qué se hace?… Además, hasta elementos policíacos hacen falta para convertirlos en patrulleros…. La plantilla de personal policíaco ni siquiera está cubierto… La verdad es que la administración municipal tiene que trabajar a cuenta gotas… Y lo que se hace, es lo más que se puede…. Por lo tanto no se le puede adjuidicar todo al Presidente y los integrantes del Ayuntamiento, sino a la falta de un mayor o mejor presupesto para el ejercicio, para responder a las necesidades de la población… Este mes de diciembre está resultando con un alto índice de accidentes, y prácticamente en todos los casos, como siempre el conductir en estado de ebriedad ha sido la causa inicial que los provoca… En un video recientemente distribuido sobre turismo en Valle se dice, lo que siempre se ha dicho que el principal de los volcanes es “La Alberca”… Es un dicho histórico que debe ser cambiado, porque el volcán más importante ahora es el Rincón de Parangueo, el que desde siempre ha tenido un interior de gran belleza natural… Compite con la Hoya de Alvarez, en la ruta hacia Yuriria, más profundo, más amplio, pero no tiene un túnel, que es el que le da enigma al Rincón, tampoco tiene los restos de un lago con “cáscara” blanquecina, que tanto ha atraido a propios y extraños… A su vez, Hoya de Alvarez le gana al Rincón con sus dos manantiales… Bien, consideremos que esos son ahora los principales atractivos…. Orgullosamente vallenses… Oscar Arredondo sigue contribuyendo a la difusión de toda esta belleza al natural que tiene el Valle del Señor Santiago Apóstol… Los productores agrícolas nos comentan sobre la falta de movilidad del trigo cosechado… Ciertamente que fue adquirido por algunas bodegas, pero de ahí a la fecha, siguen con la semilla guardada… No han venido los grandes compradores a surtirse… “Hay mucho trigo, tal vez, en otras áreas, y el de Guanajuato se está quedando en las bodegas”, es el análisis realizado en el Módulo de Riego, que es el principal movilizador colectivo del producto agrícola…. Maíz y sorgo fueron las semillas o granos que más se produjeron en esta región…. Otros problemas son la falta de pago puntural a los campesinos y agricutores… Peor aún, que a algunos no les han pagado los beneficios a los que tienen derecho, y esto de la cosecha de sorgo del año anterior… Mucho cuidado deben tener los de Fiscalización con los comerciantes que tratan de instalarse el en interior, o sea en los primeros pasillos de la histórica Alameda… Siempre se les hace fácil, y todos los comerciantes con puestos en las banquetas se aprovechan de la falta de mando de los fiscalizadores, tomándose más espacio que lo que debería ser una cosa justa… Los comerciantes del centro están hartos de un agente de Tránsito que usa el silbato para todo, siempre le está pitando a todo mundo, “a todo volumen”, y es tanta su ansiedad por pitar que hasta a las moscas que se le atraviesan les pita… Este individuo lo que en realidad hace es contaminar el ambiente con más ruido… ¿Y qué me dicen de los señores que venden películas y discos con música?… Son varios los que ponen su “divertida” y alegre música en los exteriores del mercado y en algunas calles… Supuestamente ponen las películas y las canciones para que los clientes se acercan pero, en realidad lo que hacen es contaminar…. Dice la gente que debiera imponer Fiscalización audífonos a los que venden este tipo de productos para que sus clientes escuchen lo que ofrecen… En fin, estos son ejemplos de lo cotidiano, problemas que jamás han tenido solución, cosas que no cambiar, dejar hacer y dejar pasar… “Tú puedes hacer lo que quieras que al cabo nadie te dice nada”, es la filosofía del quehacer diario en las calles de la ciudad… Y de la vendimia en el jardín principal y la calle Ocampo, es algo que se ve que jamás podrán quitar las autoridades… Tampoco podrán limpiar nunca el Tianguis diario del jardín principal, siempre lleno de puestos de papitas, churros, muebles y toda clase de chucherías… En fin, es mejor decir que “aquí nos tocó vivir”….