Aqui Valle No. 1358 feb 13 2017

Definitivamente, los encargados o el encargado de Parques y Jardines no tiene la suficiente vista para darse cuenta de que en las orillas del camellón central del bulevar de la salida a Yuriria, está lleno de yerba seca, y por lo tanto, no la han eliminado… El titular es Gustavo Flores, quien debiera darse una vuelta por los distintos parques… Se le ve más en Presidencia cotorreando como muchos otros funcionarios, cuando saben que el Presidente Manuel no se encuentra… Por cierto que debe quedar constancia de que ese bulevar de la salida a Yuriria fue “Bautizado” por la Dirección de Seguridad Pública desde el período anterior, el de Polo Torres, como “Bulevard Miguel Márquez Márquez”…. Y bueno, pues que le pongan como quieran… De todos modos, cuando los mismos vecinos y transeúntes le ponen los nombres a las calles, nunca son validados por el Ayuntamiento o Gobierno en turno… Por eso hay un tremendo relajo en la nomeclatura de las calles y en los números de las viviendas… Debería llevar a cabo Desarrollo Urbano o bien los de Catastro una revisión en grande para poner en orden los nombres y los números… Hay muchas nombres de calles repetidos, y los números se pasan del 2 al 100 y al revés… Es un desorden generalizado… Vea usted, usted compra un lote, y un día construye su casa… Usted mismo va al Catastro, y ahí le preguntan: “Como se llama su calle, en qué número vive”… Y el ciudadano contribuyente le dice el número que quiere… El 200… Sale, en el Castastro eso ponen, sin siquiera mandar una persona a que verificque… Bueno, hace una o dos administraciones, estuvieron tomando fotos de las viviendas, no precisamente para corregir numeraciones y nombres, sino para aumentar el impuesto predial… Hoy en día no se sabe si continúen con esa práctica… Pero así debe ser, y pues la verdad, deben contribuir a que se haga todo en orden… Bien, ya ni qué decir, de que cualquier vecino puede construir sobre su banqueta, ampliando su vivienda… La ley que impera es la de: “Usted puede hacer lo que quiera, al cabo nadie le dice nada”… Así que los fruteros de la calle Manuel Doblado, casi se comen toda la banqueta, impidiendo el paso a los peatones… Los del mercado se cansaron de estar regañando a unos, y nunca les hicieron caso… Bien, fue el 23 de este mes de enero cuando dejó de existir el Doctor Fernando Ramírez Ponce de León… Fue un destacado médico de la ciudad, desde aquellos ayeres, en que sólo había unos cuantos doctores… Estuvo siempre su consultorio en la avenida Arteaga… Fue regidor del Ayuntamiento, al igual que también lo fue su señora esposa… Por otra parte, sigue la Dirección del Mando Unico sin anotar en sus partes todos los hechos que ocurren en el municipio… Sobre todo, no dan cuenta de los fallecidos en accidentes y menos los de hechos violentos… Ellos quieren que no se dé a conocer nada, con tal de hacer creer que en el Municipio ya todos estamos bien y felices, cero índice delitivo… Pero no es así… Bien, pues continuemos con este vagar por las calles, y ver al fondo cómo están acabando con el cráter La Conchita, que se ubica debajo de La Batea… Ahora sí están dándole con todo… Como habitantes de este suelo, nos da tristeza que los acaben, pero el propietario de esa superficie, ha de decir que esto es mío, y nada más… Entonces, ¿uno es dueño de la superficie y también del subsuelo?… Parece que dice la constitución que el subsuelo es de la Nación… En fin, la cuestión es que nada hacen los de Ecología, ni local ni estatal… Bueno, esa es la queja de muchos… Mientras que en el PAN hay tranquilidad interior, por ahora, lo mismo que en el PRI en donde hay un liderazgo vertical, o sea bajo un mismo mando, en el PRD toman más calor los movimientos de los grupos… Y es que por ahora ya se sabe que en junio o julio se llevará a cabo el proceso para la elección del nuevo Comité Directivo Municipal, que hasta ahora ostenta Vicente Flores…. Con tiempo de antelación, o sea desde esta primera quincena de Febrero, las aguas se mueven y chocan las olas: hay por lo menos tres aspirantes al cargo de Presidente del Comité… Se habla de Jaime Arévalo, Georgina Miranda, Sergio Hernández, por lo menos, formando tres grandes grupos… Como usted podrá saber en el PRD se ven las siglas, pero dentro del partido lo que hay son grupos o “tribus”… Antes de ser perredista debes estar con una de esas tribus…. Habrá que ver cómo se arreglarán, ya que en la etapa final de cada proceso, quedarán seguramente que organizados… Y en lo concerniente al Partido Verde Ecologista, ahora en manos de Isaías Vargas, cabe suponer que buscarán un candidato a la Presidencia Municipal… Un ciudadano que reuna el perfil, aunque de entrada cuentan con la señora Isabel Sosa, quien fue candidata cuando ambos estaban militando en el Partido del Trabajo… Todo lo anterior es lo que hay sobre los partidos políticos, dentro de la ruta al proceso del 2018, que ya entró en marcha… Por las calles de las colonias y barrios (no olvidar que el centro también es colonia, colonia Centro) deambulan los “basureros”, o sea personas que recogen la basura y que le hacen un gran favor al Municipio ante la demanda de la población… Y bien, pues ahora aparece otro tipo de servidor: personas que traen un triciclo y ofrecen hacer la compra de gas… Reciben el pedido, compran el tanque y lo llevan a domicilio… Esto se origina ante la poca atención que tienen las empresas gaseras para atender a las amas de casa… Para el tamaño de la población son pocos los camiones con los que cuentan las empresas gaseras… Está en marcha el nuevo Fraccionamiento Alborada, que se ubica ya en su etapa inicial en el terreno que se encuentra enfrente de la gasolinera Granados, salida a Salamanca… Hay casas de un millón 358 mil y de 990 mil, aproximadamente…. Circulan ya volantes sobre esta pre venta de casas… Por cierto que la bola del agua que inútilmente se encontraba en la prolongación de la Matamoros, ya está siendo colocada junto al pozo del Seguro Social… Esta bola habrá de regular la dotación del agua para toda esa área norte, entre el Fraccionamiento Jarrón Azul, Lindavista y la periferia del canal La Acequia, además de las tiendas del bulevard, y también para el nuevo Fraccionamiento Alborada… Hay que recordar que el pozo de la Matamoros no sirvió, “nomás está de oquis”, por eso se llevaron la bola… Que por cierto, junto con la que está ubicada en la prolongación norte de la Democracia, son las dos con las que cuenta la ciudad… Todo lo demás se distribuye con la tanques…. Y otro “por cierto”, el Mega Tanque construido arriba de la colonia Francisco Villa a la fecha no ha operado tal como estaba diseñado, nada más le llega cierta cantidad de agua…