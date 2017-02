Aqui Valle No. 1359 feb 21 2017

No debe extrañarse que los partidos políticos ya estén en movimiento, ya que debemos tomar en cuenta que la ley electoral establece que para el mes de noviembre de este 2017 los candidatos ya deben estar establecidos por los diferentes partidos políticos… Y que en septiembre deben empezar los procesos… Ya no es como antes que los candidatos se tenían que seleccionar en febrero o marzo… La acción ahora es más pronto… Por lo tanto, los partidos deben primero que nada renovar sus dirigencias municipales, y luego las estatales… Por eso es que el Partido Verde ya instaló un comité y su dirigencia, para que estén listos… El Comité del Partido Acción Nacional está integrado desde fines del año pasado con Manuel Nieto a la cabeza… Faltan de renovarse los comités del PRI, en donde quedará como dirigente Juan José Cárdenas Orozco… Todo indica que así será… Vendrá luego el cambio en el PRD donde saldrá Vicente Flores, y hasta ahora todo indica que quedará el señor Jaime Arévalo… Se espera que también en el partido Morena se dé un cambio, aunque ahí parecen estar todos de acuerdo en que el Presidente del Comité lo siga siendo el Lic. Ramón Núñez Vargas, quien ha permanecido como tal durante buen tiempo, y realmente no hay ganas de estar buscando otro… El sábado pasado 11 de febrero, se llevó a cabo un evento que al principio parecía una concentración para demostración de fuerza política en torno a Jaime Arévalo, y el motivo oficial es su adhesión con toda la gente a la agrupación Alternativa Democrática Nacional (ADN) dentro del Partido de la Revolución Democrática… De esta forma quedó incorporado esta corriente perredista, que es diferente a la cual pertenece la señora Georgina Miranda Arroyo…. En la ADN se encuentra el actual Presidente Municipal del municipio de Cortazar, Hugo Estefanía, quien prácticamente dio la bienvenida a Jaime Arévalo en este evento… Hubo más de mil gentes de acuerdo al conteo oficial… Todo estuvo tranquilo aparentemente, con la presencia de gente de las colonias La Loma y de Ranchos Unidos, así como de Paragueo y otras comunidades… El detalle del movimiento se originó cuando el Presidente del Comité Municipal del partido (PRD) Vicente Flores no quiso aparecer ni el presidium ni en las fotos… Claramente se vio que se estaba escondiendo… Traía puesto un sombrero y unos lentes los más oscuros posible, y en vez de ir al presidium como se le pidió, se escondió en la cocina del salón, en donde se estaban preparando los platos de las carnitas… Nada más contestaba que “orita voy”, y no fue… Algo extraño para un dirigente de un partido…. Todos los presentes comenzaron a murmurar en el sentido de que Vicente Flores Arias no quería que estar visible “para que no le llegara el reporte al Presidente Manuel Granados de que se encontraba en ese evento”… Se dijo ahí que le representa a Vicente Flores un dilema estar bien por un lado con el PRD y por otro con el PAN… Y es que se le ha visto más apegado al Presidente Manuel , con tal de salvar un puesto en Presidencia… Otros perredistas como el señor Sergio opinan que: “Vicente Flores debiera salirse del PRD, para dejar de navegar con dos banderas, su verdadero jefe y patrón es el Presidente Municipal. Lo único que busca es conservar la chamba del Archivo Municipal”…. Agregan: “Los coordinadores que encabeza Vicente no asistieron a la reunión porque él mismo les dijo que se abstuvieran”… Bien, pues ahí queda este asunto para irnos al otro lado de la ciudad, en el camino de acceso a la colonia Las Haciendas, en donde uno o dos vecinos del rumbo por su cuenta y pidiendo ayuda a la gente, llevaron a cabo el bacheo del asfaltado… Recordaron los vecinos que siguen a la espera de que se haga realidad la promesa del alcalde Manuel de que se hará un bulevar en ese acceso que parte desde la Aurrerá… Ojalá que se lleve a cabo, porque los vecinos de las Haciendas tenían la confianza de que el alcalde Fernando les hiciera esta obra a sabiendas de que él mismo vivía por ahí… Siguen los habitantes con problemas en las colonias Morelos, la Loma, Chorrito, Francisco Villa y Miravalle, con el desabasto de agua potable en donde también la ciudadanía, se queja de la mala calidad de esta y lo caro que cuesta… Esto a razón del reciente aumento que se dio en las tarifas… Los expendios donde venden carne de res y de cerdo crecen en la ciudad, mientras que a las carnicerías locales les piden cada vez más requisitos, comenzando con las guías sanitarias, que si tienen aretes de propiedad, que si se mató en el rastro, entre otros requisitos más… Pero a los establecimientos fuera del mercado, nadie los revisa… Por lo que los carniceros bien establecidos piden que verifiquen esos espendios para que se sepa por lo menos de dónde viene esa carne, y ver si cuenta con todos los requisitos y que sean de procedencia lícita… Adentro del cráter Hoya de Alvarez u Hoya de Flores, se encuentra la comunidad del mismo nombre… Los habitantes nos informan que ha aumentado el número de turistas provenientes de lugares lejanos… En el terreno agrícola, los hombres que hacen producir la tierra nos informan que los cultivos de cebada van bien, sin problemas hasta el momento… Agua suficiente, temperatura adecuada, no hay plagas fuertes… Todo va bien hasta ahora, y esperan que así continúen… En cuanto a baches, hablamos siempre de los que se encuentran en la cabecera municipal, pero también hay muchos en los caminos vecinales… Y lo mismo: que esperan que el gobierno municipal los tape, y que a ver para cuándo… La liga de futbol ubicada allá por el camino que va a Presa de San Andrés, que es del Atlas, sigue concentrando a gran cantidad de equipos que se forman en las comunidades… Estas canchas han constituido un lugar adecuado para que los jóvenes se dediquen al deporte… Aunque por otro lado también se observa que cada vez son más las tiendas que venden cerveza en el área rural, con o sin permiso, y que las toman en la propia tienda, o en las afueras… Continuando con las comunidades, el reporte de muchas familias es que seguramente para el próximo mes de diciembre sus emigrados no van a venir a pasarse aquí las posadas, Navidad y Año Nuevo… Y esto por la política destructiva que ha impuesto el Presidente Donald Trump… Tanto mexicanos ciudadanizados en EU como los residentes, tienen miedo de venir a México, y que, al regreso ya no los dejen entrar al país vecino… Por lo tanto la incertidumbre sigue prevaleciendo en este ambiente en la nuevas circunstancias que impuso un solo hombre… En este fin de semana se hablaba de más cambios en el gobierno municipal encabezado por el Presidente Manuel Granados Guzmán…