Aqui Valle No. 1362 mar 7 2017

Muchos rumores se generan sobre quiénes podrían ser considerados como posibles candidatos al cargo de Presidente Municipal para el próximo período electoral, del 2018… En este sentido, y entrevistado sobre este tema, el señor Juan Cárdenas Orozco en declaraciones a Día 7 manfiestó que él no tiene intenciones de ser candidato a tal cargo… Que sí aspira, en cambio, a ser Presidente del Comité Municipal del PRI, donde la militancia le da amplio apoyo… Por lo cual habría que ver, ya cercana la fecha, quién se alistaría como candidato priísta a la Presidencia… En cuanto al señor Jaime Arévalo, del cual se escucha con insistencia que él tendría intenciones de ser candidato por el PRD, lo que se sabe ahora es que no tiene interés en ostentar tal candidatura… Nos comentan que no tiene intenciones políticas de ninguna especie… Incluso se le ha visto retirado del PRD… Está dedicado totalmente a su trabajo… Este es el panorama que se registra en estos dos partidos, mientras que en el PAN se habla de una reelección, por ahora… Es de esperarse que el Presidente del Comité Directivo Municipal blanquiazul empiece a hacer trabajo partidista, porque hasta ahora más bien están callados… Y sin camioneta (por ahí la chocaron, por andar prestándola)… Para comprender un poco de lo que sucede en el PAN, hay que saber que una parte de los panistas están con Miguel Márquez -gobernador y Diego Sinhué -precandidato a la gubernatura… Y otros están con Fernando Torres Graciano -precandidato a la gubernatura… Por lo que la división está en grande, cada quien jala por sus perspectivas… Bien, ese es el ámbito político… Una de las mentes más lúcidas de la intelectualidad vallense, el arquitecto Antonio Silva, publicó una duda sobre un aspecto de la historia vallense: ¿En qué casa fue donde detuvieron al insurgente luchador por la Independencia, Albino García: en la que hoy en día es el Pasaje Juárez, o en la casa ubicada en la calle Carranza (entre Zaragoza y Victoria) que tiene precisamente una placa que dice que ahí fue donde se escondía y capturaron a Albino García “El Tigre del Bajío” para unos o “El Atila del Bajío”, para otros… La captura de Albino se registró al tiempo que Agustín de Iturbide llegaba a Valle de Santiago haciendo una matanza de vallenses, dicen que unos 400… Y a todos los pasó a matar porque se enfrentó a los soldados de Albino, y también puso filas de vecinos frente al portal Centenario para matarlos porque que no le querían decir en donde estaba escondido el insurgente… Bueno, tras este aparatado histórico nos vamos a las calles de la ciudad para iniciar un recuento de cuántos topes existen, y cuántos han tapado las cuadrillas personales o privadas de ciudadanos por toda la ciudad… En estos días andaban allá por la carretera a Huanímaro, pasando por la UTSOE… ¿Alguien ha sabido alguna declaración de los señores regidores sobre el por qué no se tapan los baches?… Nos llega una respuesta: una buena cantidad de topes de los ubicados en el libramiento poniente han desaparecido… ¿por qué? Porque están levantando la carpeta asfáltica en su tramo al atravésar la colonia La Loma, en virtud de estarse llevando a cabo la obra que incluirá un parque lineal… Este parque quedará sobre el espacio sobre el que pasa el gasoducto… Obra proyectada por el Gobierno estatal con la participación del Gobierno de Manuel Granados… Por cierto ¿se acuerda usted del Gasoductazo que generó la huida despavorida de los vallenses, pensando que la gran flama iba a llegar hasta estas calles?… Ya pasado el tiempo, y por la experiencia vista, se puede decir que ese Gasoductazo fue el primer huachicoleo en la historia de Valle y del Estado… Se dice ahora que seguramente alguien o algunos trataron -por primera vez- de perforar el tubo, y que, desde luego se les descontroló, provocándose la gran flama que iluminó a Valle de Santiago… No sabían en que, para perforar el tubo, tienen que ponerse de acuerdo con la sección de ductos de Pemex, donde le bajan la presión para que se pueda hacer la succión… (Bueno, eso se dice, jamás se ha comprobado, pero parece tener lógica esta afirmación)… Es en el mes de Septiembre cuando se cumple el aniversario de esta histórica fecha… Eso a su vez nos lleva a recordar la veneración que la población en su mayoría católica hacia el Señor Santiago Apóstol… Se sabe que es el santo en toda la región que más veces es sacado de su capilla o recinto para ser venerado en domicilios diferentes… Siempre acompañado de una banda de música… A veces con unas danzas de indios, que ahora se pasan de lanza con sus tambores que son viles botes abiertos a la mitad, y tocan a un ritmo demasiado rápido y sin chiste… Traen locos a los danzantes haciendo sus movimientos muy rápidos… Total que ni son tambores de danza, ni los ritmos correspoden a lo que eran los aztecas… Eréndira, y no Irene, es el nombre de quien, como lo señalamos la semana pasada, quedó fuera de la Dirección de Turismo Municipal… Ahora ha sido nombrada en su lugar la Jessica Arroyo García, quien es una persona de amplio criterio y muy activa, adecuada para este cargo, que lo recibe por merecimientos propios… Mal y de malas con los baches… y con los topes… Resulta que la gente pide topes, por eso hay tanto tope por donde quiera… Pero… también a Tránsito Municipal le gusta poner topes, como los topes diabólicos que puso en la esquina de H. Colegio Militar y Viaducto… Recordamos aquí que hace muchos años esos mismos topes ya habían sido colocados ahí, y que durante meses se estuvo pidiendo que los quitaran, porque son muy crueles… Después de tanto tiempo un Presidente Municipal accedió a la petición y colocaron topes “suaves”… Pero ahora el actual Director “El Gato”, los sacó de la bodega, y los volvieron a poner… Qué caray… No sabe el jefe de la corporación que por culpa de esos topes se ha generado una irritación social a más no poder… Puras mentadas… Ahora bien, se acaba de inaugurar una bonita calle, la Plan de Ayala, que conecta al libramiento poniente con el panteón Santiago Apóstol… Antes era un abandono de calle, fea como no te imaginas… Ahora luce nueva, con sus banquetas, su asfaltado bien colocado, drenajes y tomas de agua nuevas… ¿Pero qué crees, amigo conductor y vecinos? Que este jueves le metieron 10 hileras de topes!!!… Con lo cual ya le partieron la jefa a la nuevecita calle, y no sólo por las quejas de los conductores, sino también porque también con el paso de los vehículos pesados que ahorita circulan le van a dar en la torre al bonito asfaltado… Se convertirá la calle en una zona volcánica (baches)… Aquí nos pueden decir que no es cosa de Tránsito Municipal, sino que la obra viene diseñada desde el Gobierno del Estado de esta forma…. Bueno, asi así es, ¡qué los quiten!… Cuíden la ciudad…