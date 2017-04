Aqui Valle No. 1366 abr 17 2017

En plena Semana Santa podemos tener una idea de si el turismo ha crecido con el número de visitantes a Valle de Santiago… Para empezar, vemos que por pura inercia las familias invitan a los que llegan, a ir al cráter La Alberca, que si bien para nosotros carece de mayor interés al haberse secado el lago, si es una muestra de lo que es un volcán pegado a la ciudad… Pero el cráter que tiene el mayor número de visitantes es el de Rincón de Parangueo, y lo que más motiva acceder a él, es el famoso y enigmático túnel…. Aún más, estar en el interior de este cráter es una gran experiencia… Otro elemento que le da mucho valor de atracción es la capa salitrosa blanquisca que dejó el lago, y que hace sentir como si estuvieras entre el hielo de Alaska o algo parecido… También tiene unas pinturas rupestres por ahí, pero los campesinos que controlan el acceso al túnel y cobran, nunca les dan información a los que llegan…. También en esta semana Santa se agrega la tradicional visita que hacen al cráter del Rincón los habitantes de las rancherías vecinas, principalmente los del área conurbada de Mogotes, San Vicente de Garma, los Quiriceos, que desde los tiempos de la prehistoria han tenido al cráter como lugar para pasear en este enorme volcán…. Segundo lugar en interés es el Crátere Hoya de Alvarez, con su inmenso rodete, el más alto de todos los volcanes, lleno de vegetación… Este cráter adquirió la atracción mayor con las pilas que recogen el agua de uno de los tres manantiales, el situado hacia la porción poniente del círculo… Cráter que fue propiedad, todo, de don Arturo Ramírez… Este volcán tiene también la gran particularidad de tener un pueblito en su interior, donde vive la gente tranquilamente… Dos o tres ciudadanos del exterior han comprado lotes y han construido cabañas… El área de las piletas fue convertido en un pequeño parque, a donde llega la gente en estos días de Semana Santa… Y les cobran 10 pesos para sostenimiento de las instalaciones, las mismas que fueron construidas por el Presidente Juan Gerardo Martínez Moreno, que dio mucho impulso al turismo en forma concreta… Iba este alcalde acompañado de don Tomás Morales, quien al a postre es propietario de amplios lotes en este cráter donde prácticamente es su segundo hogar… De manera que tenemos que colocar al Cráter La Alberca como el tercero en interés, pero sobre todo por su fácil acceso…. En orden de visitantes está el cráter Hoya de Cíntora, que nunca ha sido bien aprovechado turísticamente, en el interior están unas pinturas rupestres muy interesantes, y dentro también hay un pueblito, donde vivían los indígenas que todavía hacia 50 años hablaban el purembe… Adentro está también lo que fue la hacienda de don Cayetano Nieto, dueño de la mitad del cráter, y la otra era también de la familia Ramírez… Ya de ahí sigue el cráter de Parangueo, con su gran hacienda, la madre de todas las haciendas que instaló don Pedro Lascuráin de Retana, allá por el siglo que empieza con el 1600, personaje de muy alta importancia por haber entregado los fondos para la creación de la hoy Universidad de Guanajuato (antes Colegio de Guanajuato), al cual los gobiernos vallenses nunca elogiaron, y acaso tiene una calle de baja relevancia en la colonia Miravalle (va de la Obregón a la Lucas Flores) donde afortunadamente, y cuando menos a una escuela localizada en esa calle le pusieron su nombre, “Pedro Lascuráin de Retana” en cambio al profesor Ausencio Alvarado le pusieron su nombre a la enorme Escuela Federal del centro de la ciudad… Bueno, así son las cosas… Este es el panorama de Semana Santa, y en diálogo con el delegado de Rincón de Parangueo, por un lado y con el del poblado de Hoya de Alvarez, coinciden que el aumento en el turismo hacia estos cráteres se ha debido al internet, donde la gente ha subido fotos y videos al Face, a Youtube, provocando la atención de gente de muchos lados… Y claro que antes del internet y aún con internet, el maestro Oscar Arredondo Ramírez ha sido el más grande promotor de los volcanes y con ello el turismo en grande…. Si no le agregamos la emoción de los OVNIS, plantas gigantes, seres extraterrestres a los volcanes, estos no tendrían tanto interés… Así que los invitamos a que sigan divulgando estos fenómenos paranormales de Valle, tal como Walt Disney con sus patitos, ratones y demás dibujos creó el gran imperio de Disneylandia… El Ratón Mickey no existe, en cambio los volcanes están a la vista… Hay que defender lo nuestro… Mientras tanto en el libramiento poniente, o sea la calle Nezahualcóyotl, que se conforma en el tramo de la colonia La Loma, la obra está abandonada, no se presenta ni siquiera un trabajador a seguirle… Y es tanta la espera y la necesidad de la gente, que algunos ya están tapando la “caja” que abrió la constructora, y esto para poder pasar hacia sus cocheras… Dicen los vecinos que “haz de cuenta que abrieron y se fueron los señores”, con todo y chivas… Habrá que ver cuál empresa es la que tomó esta obra, y no le ha seguido… Las huestes priistas vallenses están de descanso… “Nos moveremos cuando lleguen los tiempos, y no tardan”, aseguran… Por lo pronto están a la expectativa… No ha llegado el momento más esperado, que es el de hacer el cambio de delegado en funciones de Presidente del Comité Municipal, lo que servirá de punto de partida para ir al proceso electoral… Por cierto que la población tiene una idea de quién o quiénes están considerados para ser el candidato a la Presidencia Municipal por el PAN… Pero en cuanto al PRI y PRD, no hay siquiera una idea de quién podría ser su gallo, en cada partido… Algunas especulaciones indican que podría darse una alianza entre el PRI y el PRD para tener un candidato en común… Otros dicen que sería imposible una alianza así… Como quiera que sea, ni en uno ni en otro se ve un “viable” visible para candidato…. Por lo menos hasta ahora… Para el PAN esa falta de posibles precandidatos en esos partidos, les hace considerar una buena oportunidad… Nos comentan que faltó otro matrimonio feliz en la Presidencia… Afirman es la regidora del PRI, Alejandra y su esposo que fue dirigente del Comité Municipal priísta, quien labora en una dependencia… Abusados los padres de familia del Colegio América -nombre anterior- Instituto América -nombre actual- porque resulta que hace una semana se robaron un vehículo estacionado frente a este plantel… En pleno día…. 22 policías a pie de tierra, 22 motopatrullas y 35 patrulleros eran los que vigilaban la ciudad y el municipio antes de la llegada del Mando Unico… Ahora sólo son unos pocos policías los que actúan… Los avisos con mantas contra los rateros, para que se cuiden y no los maten, se miraban en las calles de las colonias… Ahora también en la zona centro, para inciar, en la Zaragoza…