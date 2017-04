Aquí Valle No. 1367 abr. 24 2017

Y arrancamos… A nivel estatal se dio a conocer la noticia de que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, anda en graves problemas financieros… Pero sobre todo en lo relacionado al cumplimiento de las declaraciones de impuestos… Y explican en el Directivo que varios Comités Municipales son los que en sus cuentas no hicieron las declaraciones… Resultando que uno de estos comités es el correspondiente al municipio de Valle de Santiago… Hace referencia al incumplimiento en los movimientos financieros de los años 2014 para acá… Por lo que sin duda quien tiene que resolver estos asuntos es el señor Manuel Nieto, actual Presidente, que entró al término del período directivo del señor Mosqueda… Así las cosas en el PAN a esos niveles… Este lunes 24 de abril retornan los alumnos de primaria y secundaria a clases… Y con el nuevo horario de verano, aunque este ya lo resintieron desde la semana anterior a la Semana santa… Está bien que Valle de Santiago tenga un enorme potencial como generador de material pétreo para la construcción en donde sea… Pero también deberían de respetar la declarada Area Natural protegida, que se refiere a los conos de los volcanes, no a todo el entrono de estos… Por eso es que una imagen geográfica que tiene Valle de Santiago, es el cráter abierto denominado “La Conchita”, ubicado en la salida a Yuriria, el cual está siendo “carcomido” en la parte alta de su cono…. Dicen algunos que este cráter no lo es, pero hay confusión debido a que es en realidad un cráter que no alcanzó a tomar la forma redonda… Empero, forma parte de la imagen geográfica del municipio, por lo tanto no debería de ser carcomido como lo están haciendo los depedradores… Bien por otra parte, debemos contar el lugar privilegiado que tiene Valle de Santiago en el sector educativo… Hay que ver que aquí fue instalada la Universidad Tecnológica del Suroeste del Estado (UTSOE), la cual recientemente cambió de Rector ante el deceso del titular Luis Ignacio Rosiles del Barrio, quien también fuera expresidente municipal de Uriangato… Y no cabe duda de que también en cuanto al CECyTE de Valle de Santiago, hay una situación muy buena, pues este plantel ha estado recibiendo inyección tras inyección de recursos, con lo cual sus instalaciones mejoran cada vez más… El director general del INIFEG, Pedro Peredo Medina, explica que para el CEyTE Valle hay especial atención, por eso, desde el 2014 a la fecha, se le han destinado 15 millones para obras de infraestructura y demás aspectos… y dice que actualmente se hacen obras de ampliación, “por lo que se destinaron poco más de 4 millones de pesos para la construcción de un edificio en dos niveles, en planta baja tendrá escaleras y un módulo administrativo, mientras que en planta alta contará con 2 aulas, entre otras acciones”… También a la UTSOE le han metido mucha inversión, por ello son centros educativos de alta infraestructura, y no menos lo es el Hospital Bicentenario, que es de nivel regional… No faltan quienes afirman que hay deficiencias, y que los trámites son engorrosos para recibir cualquier atención… Pero ahí están los servicios médicos… Ahora ya nadie se queja de los baches… Y esto porque los “bacheadores” que vinieron a la ciudad atendieron el problema, eximiendo así al Municipio el que lo hubiera hecho…. Los regidores de las diferentes corrientes partidistas nos comentan que se autorizó un presupuesto regular para el bacheo en las calles de la ciudad… Pero bueno, a estas alturas todavía no se sabe qué pasaría con esa gestión… Este viernes el alcade Manuel Granados Guzmán acudió al Parque Sendai para constatar la puesta en marcha de otra empresa, la cual se suma a la oferta de empleo para los vallenses… Para quienes no lo habían detectado, va otro nombre que lleva el de esta ciudad… Valle de Santiago Matatlán, en el estado de Oaxaca…. Lugar donde se elabora mezcal… Cierta fama está tomando una cerveza artesanal elaborada en Huanímaro, y otra que hacen en Pueblo Nuevo… Sólo de la cerveza artesanal de Valle no hemos tenido otra noticia… En los campos de cultivo se mueven las máquinas trilladoras que están levantando la cebada a todo vapor… Sobre el precio no hay problema, pues está convenido al ser cultivo por contrato… Las quejas son menores de parte de los productores, aún así la principal es la tardanza en el pago… La Cervecera Modelo es la que está comprando la mayoría de la producción por esta zona… El comercio sabe bien que con las cosechas sin problemas habrán de generarse ventas, ahora sólo falta que el dinero se refleje en los bolsillos de los campesinos y agricultores, y de ahí llegue hacia las diferentes tiendas… Pero esto de las cosechas es una mera tradición, como si las cosechas de sorgo, maiz, cebada y trigo resultaran lo más importante, cuando hay que tomar en cuenta los cultivos diversos que se producen en la parte poniente del municipio, especialmente para el rumbo de Charco, hacia Noria de Mosqueda y demás que confluyen ahí, donde hay hortalizas, verduras, en fin… Y siempre están produciendo… ¿A quién llamar para que impongan orden entre los comerciantes ambulantes del jardín principal?… Tras realizar sus ventas, dejan sus tiraderos de basura, entre bolsas de plástico, vasos y restos de lo que venden… Aquí cabe enviar al Director de Servicios Municipales, Meche, para que imponga orden… Bueno, esto de que es Meche, tal vez, porque se decía que iba a entrar el señor Montes… Mientras que en la Alameda ocurre lo mismo con los puestos que se instalanen el rededor, sobre las cuatro calles… El que venda debe de recoger lo que se deja tirado, e incluso lavar el piso… Con el mes de mayo entran la fiestas para los niños en las escuelas, 30 de abril, luego los eventos para el Día de las Madres, y después el festejo para los maestros, que como cada año, están a la expectativa de ver qué les va a ofrecer el municipio… Cabe recordar que para este próximo mes, mayo, habrá de llevarse a cabo la Feria Valle 2017, por lo cual podemos pensar que tal vez ya se estén organizando los del Comité, para conformar el programa de eventos… Se sabe que igualmente, la feria se llevará a cabo en la Unidad Deportiva, a donde fue regresada en este período administrativo… La atención se dirige en saber qué artistas, grupos o bandas son las que traerán ahora la empresa que la lleva a cabo… En lo que concierne al proceso rumbo a las elecciones del 2018, las aguas parecen estar con calma… En el Comité del PRD tuvieron una nueva reunión… Los agentes de Tránsito no sólo realizan retenes en la salida a Salamanca, provocando molestias a los conductores, sino que también en las calles de la ciudad agarran a los motociclistas…