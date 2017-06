Aquí Valle No. 1372 may 31 2017

La mayoría de asesinatos que han ocurrido y que están ocurriendo se deben a las disputas de las bandas relacionadas con dos temas: el narco y el huachicoleo… Fuera de estos crímenes que tienen como causal estos dos elementos, son muy pocos los hechos en donde se han utilizado armas de fuego… Después siguen los fallecidos por accidentes… Cabe preguntarse, si no hubiera huachicol ni narco, ¿qué tantos homicidios habría?… Esto no es privativo de Valle de Santiago, es en todo el país, pero lo que es lamentable es que Guanajuato ya se encuentra entre los Estados con mayo índice de crímenes, por lo que ya no es un estado pacífico… El mismo progreso que está teniendo la entidad, también ha traído el incremento en el consumo de drogas, al igual que el alcoholismo y también el evidente movimiento de compra-venta de las drogas… El Gobierno del Estado, particularmente bajo la égida de Miguel Márquez Márquez, ha buscado soluciones para reducir el índice de la acción delictiva, evitar, tal vez las luchas entre las bandas…. Para ese objetivo Márquez Márquez se adhirió al programa nacional denominado Mando Unico, que nos fue ofrecido como la gran solución para bajar la inseguridad en el Estado… También nos dijeron que las cámaras de video iban a ser la gran solución, pues con eso estaban viendo todo lo que sucede… Y hemos visto que ni el Mando Unico ni las cámaras han funcionado… Nunca hemos sabido de que detuvieron a tal o cual persona gracias a las cámaras de video -que salieron tan costosísimas… Bueno, hay que ver que alguna vez dijeron que gracias al “arco” que se localiza en una de las entradas de la ciudad funcionó para una captura… Y luego de estos dos fracasos, ahora Miguel Márquez recurre a la colocación de un cuartel Militar en Irapuato, en donde habrán de contar con unos 3 mil soldados, “con los cuales se garantizará la seguridad de los guanajuatenses”… Un nuevo proyecto para abatir el crimen, la delincuencia, el robo, el secuestro, la extorsión… Cabe preguntarse, ¿y qué va a pasar si no funciona?… Por lo pronto la llegada de militares pondrá en aprietos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Procuraduría de Justicia, pues sus elementos han estado actuando sin contratiempos, sin que los vigilen en su supuesta lucha contra el crimen… Ahora tendrán una ingrata compañía, que son los elementos del Ejército Nacional… El Mando Unico consistió, además, puso a trabajar al Ejército estatal, que viene siendo eso que denominan “Fuerzas de Seguridad Pública del Estado” (FSPE), cuyos oficiales, sin experiencia en el ejercicio de la seguridad pública -policíaca- fueron colocados como Comandantes en cada uno de los municipios… Bueno, entre los municipios que aceptaron el Mando… ¿Y han servido?… Durante el ejercicio del Ayuntamiento anterior, 2012-2015, alcalde y ediles no estuvieron de acuerdo en que se instalara aquí en Valle el Mando Unico… Colocaron a gente de aquí mismo para vigilar las calles… Y tuvieron grandes logros, aparte de tener menos problemas de robos… Ahora los del Mando Unico llevan año y medio y parece que no han aprendido a realizar labores de prevención… Los ratones hacen lo que quieren, y aseguran que “dándoles su gratificación a los policías, nos dejan libres”… De a 50, 100 y 200 pesos es la cuota, según se dice, nada se ha comprobado… Por lo tanto el cuerpo policíaco local debe de demostrar habilidades, capacidad, y si logran éxitos, presumirlos, porque ocurre que tampoco dan a conocer lo que hacen… Y no es por su decisión, sino porque la citada Secretaría de Seguridad les dice a sus comandos que no informen de nada, aunque capturen a tres ratones en forma exitosa…. Así las cosas en materia de seguridad… En tanto, la feria avanza y llega a su punto final este domingo, en medio de no tantos problemas… Por lo menos hasta este jueves por la noche, con la actuación de Bronco no se reportaron hechos lamentables como los del año pasado, en que hubo navajeados y familias asaltadas… Bueno, eso dicen los partes polícacos, ahora los periodistas tenemos que saber más por medio de los vecinos que por la policía, por no informar más que uno que otro hecho… Piden al Presidente Manuel Granados, “le recordamos que las comunidades del Perico, Pozo, San Joaquin y Santiago Apostol tambien son parte del Mpio de Valle de Santiago, y esperamos que sea enterado de que ya llevamos 3 meses sin agua potable y un mes que no pasa el camion recolector de basura”… Del ambiente político nos llegan otros comentarios: que don Javier Guardado tiene deseos de participar nuevamente como candidato a la Presidencia Municipal, y esto al considerar que las condiciones son “mejores que hace tres años”… Guardado buscaría un lugar por la vía del PRI, partido con el cual compitió en la elección anterior, provocando que este partido recupera al menos el ocupar el segundo lugar, desbancando al PRD, y también metiendo 3 regidores…. Mientras tanto, el compadre José Luis Barbosa, alto dirigente del PRD estatal sigue empecinado en que vuelva a participar su comadre la señora Georgina Miranda de Arredondo… A ella se le ha visto en estas semanas en las comunidades acompañadas del ex regidor Rafael de la Peña Tamayo… El asunto se pone bueno en el otro PRD, donde se ubica Vicente Flores Arias, actual presidente oficial del Comité Municipal del partido, quien busca la reelección, o bien que su señora esposa sea la nueva dirigente… Ella ocupa actualmente el cargo de Directora del Archivo Histórico Municipal… Flores Arias tiene una ubicación de lujo ya que como Presidente del Comité del PRD Municipal percibe un sueldo de 13 mil pesos mensuales… Sin contar con los gastos y facturas de representación…. Mucho dinero comparado con el sueldito que está recibiendo alguien de su mismo nivel, Manuel Nieto, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional… Viene la elección interna en el PRD, en donde se decidirá quién será el próximo presidente del citado comité… El proceso será en septiembre… Seguramente que el proceso se centrará entre el grupo de Baltasar Zamudio y la ADN de Hugo Estefanía…. En cuanto a los directivos del PAN siguen ejerciendo con discreción sus actividades, se dice que no les dejaron nada los de la directiva anterior… Va concluyendo el proceso de las cosechas, quedan algunas tierras con trigos, mientras que la mayoría ya está trabajando la siembra de maiz, un grano que promete mucho… El sorgo, promete puro pulgón amarillo… Hasta ahora el cultivo de maíz eno ha tenido problemas con el de EEUU… El asunto es que China le está metiendo ganas, y podría aumentar su producción actual de 219,554,000 tons