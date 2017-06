Aquí Valle No. 1376 jun 25 2017

Con la novedad de que entre el personal de asistentes que tiene el ex gobernador Juan Manuel Oliva están algunos huachicoleros… Bueno, desde que Oliva era candidato a gobernador, ya contaba con apoyo del huachicoleo en diferentes puntos del Estado… Mientras tanto las fiestas de Corpus no terminaron bien… Hubo dos pleitos en los bailes de lo Comerciantes y en el de los Tablajeros… Pero fuera de eso los feligreses comentan en su mayoría que “ya no es lo mismo de antes”, cuando se registraba mayor fervor, más carros, más ambiente, etc., lo que en resumen, el comentario generalizado es que “no estuvieron buenas las fiestas”… Claro que los organizadores habrán de manifestar que no es fácil hacer una buena fiesta, al no haber tanto dinero como el que se juntaba antes.. Aparte, antes la mayoría de los integrantes de un gremio participaba, hoy solamente participan unos cuantos, y esto es lo que limita la fiesta… Así que el esfuerzo no se ve, y cuando las cosas fallan, es cuando se hacen más críticas, como ocurrió con los pleitos en los bailes… Bien, pues Valle con sus fiestas, ahora seguirán los santiagueros… Y mientras tanto, el cielo sigue negándonos las lluvias…. Las tierras de temporal están solas nadie ha sembrado, los campesinos estuvieron esperando que se presentaran las primeras lluvias para animarse a sembrar, pero estas de plano no llegaron en su momento, y las que lleguen, ya será muy tarde… Por lo tanto la producción de maiz y sorgo será menor en esta ocasión, lo cual puede ser factor para que suba el precio de estos productos agrícolas… Hace unos días que fueron nombrados varios promotores de la figura de Diego Sinhué, aspirante a gobernador por el PAN… Se afirma que fue nombrado uno por cada uno de los actores del partido… Por lo tanto, habrán de hacer sumas, para que Sinhué esté posicionado… Se había dicho que para el 3 de este mes de junio este aspirante visitaría Valle de Santiago, pero al final se canceló la fecha…. Por el otro lado, es decir, los otros panistas siguen firmemente convencidos de que el candidato a la gubernatura será Fernando Torres Graciano, el cual tiene el apoyo de Juan Manuel Oliva… Y estos también andan en lo suyo, buscando que se hagan de su lado…. Gracias a los bacheadores urbanos, las calles de mayor movimiento de la ciudad están en mejores condiciones, dice la gente al pasar por estas arterias… Proponen que se les haga un reconocimiento público por su valiosa participación… Aparece en el Plan de Obras 2017 la repavimentación de dos calles que conforman una sola, y es la Benito González y la Viaducto, para luego doblar sobre la Abasolo hasta llegar hasta la esquina de la caseta policíaca del Jarrón Azul… Un buen tramo para reparar, y que lo peor está en el tramo de la Viaducto… A veces uno se pregunta ¿y esta calle por qué?… Bueno, porque está sumamente deteriorada, y seguramente que, frente a otras que están igual, es la peor… Así que buenas noticias para los habitantes de esas calles, y aquí lo que falta es que ya comiencen… Por cierto que durante el Virreynato del Presidente J. Refugio Alvarez, se hicieron los honores de ordenanza para cambiar los nombres de dos calles, una es la mencionada Viaducto, para que se denominara “Profesor Baltasar Aguilar”, y la calle Petróleos, para que se denominara de otra forma, con el nombre de otro destacado vallense… Sin embargo, con el paso del tiempo y a pesar de las placas colocadas, nunca fraguaron esos nombres… Por lo que siguen denominándose igual, de acuerdo a lo que ahí sucedió… La Viaducto por que por ahí pasa el ducto de Pemex, aunque la gente nunca supo decir “Ducto”, siempre dijeron “Viaducto”, lo cual significa otra cosa… En esos años, los trabajadores de Pemex que se encargaron de la colocación del Ducto en en la “Viaducto”, hicieron un campamento en la actual calle Petróleos, entre H. Colegio Militar y la Obregón… Bueno, pues la gente decía: ¿Por dónde?… “Ahí por donde está Petróleos”… Y se le quedó como calle Petróleos… De ahí que los bautizos oficiales realizados en el gobierno de don Cuco Raya, no funcionaron…. Pasando a otros aspectos de lo que ocurre y lo que se dice en este Valle de Santiago, se comenta que tal vez la constructora fantasma que construye la renovación de la calle Carranza, entre Mena y Obregón, no cumpla con lo estipulado, porque siguen a paso de tortuga… Dijeron que para las fiestas de Corpus ya iba a estar lista, y todavía nada… Empresa fantasma, se dice, porque nadie quiere decir el nombre de la misma…. Los trabajadores sólo dicen que fueron contratados por un sujeto que anda por ahí… De la manera más atenta, los conductores que atraviesan la ciudad, de sur a norte, le piden al H. Director de Tránsito que por favor tape el señalamiento que se encuentra al inicio del libramiento poniente en el cual dice: “Salamanca”…. Ya que en realidad este camino no lleva a Salamanca, sino a un intrincadero de calles en la colonia La Loma, y esto debido a que está en obra el propio libramiento… Lo decente y que debieran de pensar en los que pasan por aquí es quitar el señalamiento, para que los conductores se vayan por el libramiento poniente, lo cual es lo correcto y adecuado… Esta es la petición y vamos a dejar unos días para checar si tiene habilidad el citado funcionario de Tránsito, y hace que las cosas se hagan bien… También le piden vecinos de calles de pleno centro que aplique multas a los malos conductores que se estacionan en las banquetas… Ojo, mucho ojo, si aplican multas a estos malos conductores habrá más dinero en la dependencia… Abusados… Hay más errores y cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente a los agentes de Tránsito sólo los tienen para pitar en las esquinas que no hacen falta agentes, como en la Juárez esquina Arteaga, en la Arteaga esquina 5 de Mayo, en fin… Antes había agentes caminando por las calles del centro, checando… Antes había uno o dos policías cuidando en la Alameda… De verdad que varios directores de dependencias nada más van a la presidencia a pasar lista, y presentarse cuando saben que el ciudadano alcalde va a estar en su oficina… Esperamos que el Oficial Mayor esté más tiempo en su despacho… Y que el señor Ugalde no “corra vela”, todo el día entre las dependencias buscando plática y cotorreo… ¿Se acuerda usted, estimado lector, cuando, en el período pasado, el Secretario y el Oficial Mayor se salían de sus oficinas y se metían entre el jardín para ir a echar humo con sus cigarros, al tiempo de cotorrear los chismes del momento?… Desde luego que lo mismo: se salían a fumar cuando no estaba el presidente Polo en la oficina, ya después se iban a sus casas a descansar…