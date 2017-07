Aqui Valle No. 1379 Jul 19 2017

En el caso de que el ciudadano Presidente Manuel Granados Guzmán buscara la candidatura para un período más, lanzándose desde luego por su partido, el de Acción Nacional, sin duda que tendría que pedir licencia al cargo en su momento… El propio Presidente ha mencionado que no lo descarten como aspirante a repetir… En cuanto dio a conocer lo anterior, de inmediato algunos de los regidores se dieronn a la tarea de tener reuniones con el fin de ver a quién pondría de Presidente interino… Lo usual es que el Presidente mismo proponga un interino, como así debe ser… Pero viendo la oportunidad, estos dos que tres regidores ya están haciendo consenso para tratar de que ellos pongan al interino, y no el alcalde…Por lo que habrá que revisar esta situación, que irá tomando forma conforme se acerquen los tiempos y si es que realmente se lanzará por la reelección… Así que el ambiente se calienta y a quien se le ha visto muy movido con rumbo al mismo propósito de lanzarse como candidato, es al señor Javier Guardado, quien en la elección anterior buscó la Presidencia a través de las filas del Partido Revolucionario Institucional, siempre acompañado del empresario Juan Cárdenas… Pero ahora el señor Guardado va por su cuenta, apoyado, según parece por el senador de la República, Gerardo Sánchez García, con quien tiene amplia amistad… Incluso Javier ha invitado al senador a Valle, en discretos coloquios en los cuales hablan del devenir de la política vallense… Nada inquieta esto a don Juan Cárdenas, lo que tiene razón de ser, siendo que, como los priístas comentan, don Juan ya trae en la bolsa una candidatura a diputado federal, por la vía plurinominal…. Por lo cual todo encuadra bien en el PRI, sólo falta ver qué dicen los priístas enemigos del sistema, quienes quieren retomar las riendas del Comité Municipal… También nos comentan desde Guanajuato, que lo seguro es que va a ir el PRI en alianza con el Partido Verde Ecologista, tal como son las indicaciones que estará dando la diputada Beatriz Manríquez, máxima dirigente del partido… Y por este lado se puede colocar nuevamente otro aspirante, José Luis Pepe Nieto Montoya, quien no se descarta en ir por una tercera candidatura… En caso de ser así, el actual Presidente del Comité Directivo del Partido Verde, Isaías Vargas, reclamará derecho de asignatura colocándose en el primer o en el segundo lugar de la planilla para regidores…. O bien colocaría a su esposa, la ex candidata a la Presidencia por el Verde, Isabel Sosa Cuéllar… Antes que nada, valga la reflexión: si los partidos lanzarán 23 candidatos y 23 candidatas a las 46 Presidencias Municipales, ¿cuáles partidos lanzarán a mujeres en el Municipio de Valle de Santiago?… Ahora se las pusieron más difíciles a los partidos, tener que poner la mitad de mujeres… Difícil porque no hay mujeres para tales efectos, no porque no se tengan, sino que pocas son las que tienen valor para participar… Y no participan, porque no cabe duda de que siendo candidato, te sacan todos tus antecedentes penales, familiares, amistosos, extraordinarios y demás…. Un conocido abogado de Valle comenta: ¿quieres saber quién es realmente tu papá?… Métete de candidato, ahí te sacan todo tu expediente secreto… Por su parte, el aspirante sin partido, Ramón Rodríguez Gómez se ha documentado bien sobre las normas o reglas que ha dado a conocer el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato acerca de qué tienen que hacer quienes aspiren a una candidatura independiente… Se tienen que cumplir con los requisitos establecidos, y no varían en mucho con respecto a lo que se utilizó en otros Estados… No podemos olvidar que en el Estado de Guanajuato actualmente está por lo menos un presidente municipal que participó en las pasadas elecciones como candidato independiente… Así que sí se puede… Continuando ahora con las acciones de Gobierno, ya fue dado a conocer el paquete de las obras que habrán de realizarse en este año, que es el previo a las elecciones, y se nota mucha obra hacia la colonia La Loma, la más populosa… Varias calles serán pavimentadas… Y no es para menos, en el padrón de electores, se nota que donde más vota la gente es en dicha colonia, que deja muy lejos al centro, y por lo tanto la obra se conduce hacia allá con fines electoreros, desde luego, y nada de truco hay en eso… Siempre se ha hecho… Y es que hasta antes de estos dos últimos períodos, los votos de dicha colonia iban fundamentalmente hacia los candidatos que presentó el PRD durante 18 años… Fernando, Baldomero, Fernando, Baldomero, Fernando, Joel Nieto… Quizás lo ha notado, pero el PRD nunca pudo repetir dos veces… Ahora, por primera vez el PAN ha repetido… ¿alcanzará la siguiente?…. Pasando a otros temas, algo está pasando en la cárcel municipal… Ya que se habla de que se registró un escandaloso robo de multas administrativas, en el cual están coludidos los jueces calificadores y la secretaria de la oficina…. Es lo que hasta el momento nos comentan, así que habrá que esperar más información al respecto… Todo listo para las fiestas patronales, que culminan con las peregrinaciones y llevada de las imágenes sobre la calle Carranza… Pero ahora tendrán que llegar por la Juárez, por las obras… Que van lentas, y ahora serán más porque habrá que esperar a que terminen la Ocampo, que apenas ha sido abierta para el proceso… Tenemos para largo rato la espera… Mil pesos es lo que están percibiendo los trabajadores que están en las empresas ubicadas en el Parque Sendai… Nos comentan que realmente es menor el sueldo, ya que queda como en 500 o 600 pesos, pero le agregan, gratificaciones por puntualidad, limpieza, productividad, y al final suman fácilmente 1,000 pesos… Además, no pagan pasajes para llegar a la planta, y bueno, como quiera estas personas percibían antes sueldos de 500 y 600 pesos en las tiendas o con patrones independientes… Además de que no tenían seguro social… Hace pocas semanas una de estas empresas entregó utilidades por el año 2016, les dieron 550 pesos… Se dice que es son sueldos “de hambre” o sueldos muy bajos, pero antes no había ni eso Valle… El trabajador agrícola ya no quiere menos de 200 pesos al día… Y en contra parte los agrícolas sólo laboran por temporadas… Así que estas son las circunstancias que se están dando ahora en materia laboral dentro del municipio… Las tiendas tienen colocados anuncios de “Solicita Empleada”, “Se solicita empleado”…. Y es porque ya no ha empleados, la gran mayoría se han ido a trabajar a las diferentes empresas de la zona… Valle fue privilegiado por el Gobierno estatal al impulsar un parque industrial aquí….