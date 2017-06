Asaltan Bodega de Muebles y sólo se llevan $600 y un cel

URIANGATO.- Dos sujetos que hicieron el papel de asaltantes, o si lo eran les falló, tuvieron muy mala suerte al no encontrar buen dinero, y al contrario tuvieron que echarse a correr porque ya venían los elementos de la Policía al mando del jefe Humberto Cerrillo.

Fue el miércoles por la mañana cuando los asaltantes llegaron a la bodega que conforma precisamente “El Bodegón” de la calle Morelos

Discretamente llegaron con el gerente con quien hablaron. Esto mientras los empleados vieron que algo raro pasaba, viendo sospechosos a los sujetos, por lo que llamaron al 911 para que viniera la policía.

En tanto los rateros le dijeron al gerente que les entregara todo el dinero. Y pos cual, si no había nada recolectado.

Entonces no les quedó otra que exigirle que les diera lo que él traía… 600 pesos les entregó y le quitaron el celular. Se iban tranquilos, pero al ver las patrullas, echaron a correr, para su suerte no los alcanzaron, al meterse entre los lotes baldíos.