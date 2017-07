Asaltan y vacían oficinas del Comité del PAN

YURIRIA.- No dejaron nada los amantes de lo ajeno, que ahora visitaron las oficinas del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional.

La visita no fue nada grata para los panistas. Los cacos aprovecharon la oscuridad de la noche para llegar y forzar la chapa, empezando a sacar las pertenencias del partido.

Esto ocurre en la víspera de los movimientos que se generarán con motivo de las elecciones del 2018, que en esta ocasión iniciaran los movimientos previos desde mucho antes de la fecha electoral.

Las oficinas están prácticamente en un lugar a despoblado, no hay vecinos contiguos hacia ninguno de los tres extremos, de la casa, que se ubica en el bulevar 5 de Mayo, salida a Uriangato.

Al respecto el Comité no ha informado nada, pero ya trascendió el suceso que los ha conmovido.

Tampoco han responsabilizado los líderes a las autoridades policíacas, que es lo habitual en estos casos, en donde los ladrones no perdonan a nadie.