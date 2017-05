Asesinado a sangre fría

JARAL DEL PROGRESO.- A sangre fría fue como mataron a Gerardo Cruz Jaramillo alias “El Piolo” en plena calle del Hospital Comunitario, a la luz del día… Le dieron de balazos sobre la cabeza hasta que le abrieron el cráneo.

Eso fue el lunes al mediodía, pero ya desde un día antes por la noche, los mismos sujetos que lo atacaron le dieron una golpiza. De hecho ese lunes por la mañana se dirigió con su esposa hacia el Seguro Social, en donde sería atendido.

“Lo habían dejado muy golpeado”, refirió un familiar.

Y cuando estaba ahí recibió una llamada telefónica: eran los sicarios, que no habían quedado muy satisfechos con la agresión física, y lo hicieron salir para llegar a la citada calle, en donde entre dos le soltaron los balazos, fundamentalemente en la cabeza y el tórax.

No hay información oficial sobre cuántos balazos recibió. Como ya es sabido, después de la agresión los cuatro sujetos se fueron en dos camionetas, acelerando hacia el libramiento y de ahí en dirección a la carretera a Cortazar. Los disparos para matar al Piolo, de 28 años de edad, fueron tan estruendosos, que se escucharon hasta en el Jardín, en la Presidencia Municipal y en las propias oficinas de la Policía. Esto permitió que se activaran las alarmas, los patrulleros entraron en acción, y se fueron a perseguirlos, unos por el libramiento y otros por la salida habitual a Cortazar.

Les dieron alcance a la altura de El Diezmo, en donde los sicarios se sintieron perdidos y se enfretaron con los policías, rindiéndose al ver el gran número de patrullas, pues también llegaron las de Cortazar.

Se dijo que fueron detenidos estos sujetos, aunque oficialmente no han informado nada al respecto, menos aún quiénes son, pero se sabe que son de aquí de Jaral.

En el lugar se encontraron casquillos de armas “Cuernos de Chivo”, 9 mm y 380. Incluso, se habla de que le dieron el tiro de gracia, destrozándole prácticamente el rostro.

PARECIA UN JOVEN SIN PROBLEMAS.

Gerardo Cruz también conocido como “Gerardillo”, tenía su domicilio en la casa de su señora madre en la calle Celso Acosta 117 de la colonia Emiliano Zapata.

Hace un poco más de un año que se casó, al fallecer dejó a su esposa, originaria de Santa Ana, y a una pequeña de unos dos años.

Cuando Gerardo salió de la clinica del Seguro Social, la esposa se quedó adentro, esperando. Y tras escuchar los ruidos de los disparos, y al ver que no llegaba su marido y que la gente se arremolinaba en la esquina de la calle, fue a ver lo que sucedía, encontrándose con la desgraciada imagen.

Después de que el Servicio Médico Forense entregó el cuerpo a la familia, fue velado en ese domicilio.

Gerardo yacía a media calle junto a la llanta de un automóvil estacionado, el cual incluso recibió sangre expulsada de la cabeza.

El tenía derecho al Seguro Social porque estaba trabajando en la Huchinston. Aunque las fuentes policíacas dijeron que también se dedicaba a la venta de droga, y que ya tenía antecedentes en la cárcel por haber sido detenido varias veces.

Hombre se ahorca

en Victoria de C.

Un hombre se colgó de una viga en una casa de la comunidad de Victoria de Cortazar. Se trata de Raúl Hernàndez Sánchez, de unos 55 años de edad.

Cuando la policía llegó, el cuerpo ya había sido descolgado, en ese domicilio de la calle Agustín Barbosa, que colinda al extremo contrario con la calle Independencia, donde tienen vacas.

Se desconocen los móviles que el hombre tuvo para terminar así su vida.