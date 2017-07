Atropellan a un joven en el entroque de la carretera salida a Salvatierra, junto al Oxxo

YURIRIA.- A eso de la 00:10 hrs. del martes a central de emergencia 911 llego una llamada solicitando los servicios de emergencia avisando de una persona tirada en la carretera a la altura del Oxxo que está en la salida a Salvatierra.

Los elementos de policía se trasladan hasta el lugar mencionado encontrando a una persona inconsciente del sexo masculino. Luego llegó la ambulancia de auxilio para examinar a la persona quien fue trasladada al hospital de Yuriria para su atención médica.

Testigos refieren que esta persona al parecer fue atropellada minutos antes por un vehículo no identificando pues el conductor no se detuvo. El joven se miraba muy golpeado por la acción del accidente.

Más tarde, a las 8 de la mañana ya había perdido la vida, pues presentaba traumatismo cráneo encefálico severo y traumatismo severo en tórax.

Por la tarde 4:00 de la tarde se presenta en la Agencia del Ministerio Público No. 2 quien refiere que la persona que perdió la vida en los hechos de tránsito era su hijo y responde al nombre de Jaime Ramírez Ramos, de 25 años de edad.

Mencionó que Jaime salió de su domicilio el día 4 de los corrientes y no regresó, siendo hasta el día de hoy que al tenerlo a la vista en las instalaciones del SEMEFO de la ciudad de Celaya, lo reconoce plenamente como su hijo.