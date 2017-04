“Aumento al agua sólo fue para los de la tercera edad”

VALLE DE SANTIAGO.- Entrevista para el semanario DIA 7 con el director del SAPAM Arq. José León.

DIA SIETE.- ¿Se incrementaron las quejas por el alto consumo en las tarifas del agua potable y esto está reflejado en los recibos?

José León.- No se han incrementado las tarifas, solo se ha modificado y reflejado en las tarifas del INSEN mediante el cual se aplica la mínima hasta 10 metros cúbicos, después de 10m3 se les cobra la cuota normal.

“La tarifa para usuarios del INSEN esta diseñada prácticamente para parejas no para familias completas que gocen de esta prestación.

“Las personas que van a verificar este incremento no son los acreditados ante el INSEN, son personas o familiares que gozan de este beneficio. Por esta razón hay incremento en las tarifas del servicio del agua potable, sólo se ajustó a usuarios del INSEN, que pagan ahora cuando se pasen de los 10 metros cúbicos de consumo.

DIA SIETE.- ¿Y en los casos de quejas de usuarios que no son del INSEN y que reportan que les están aplicando cobros al doble o triple?

José León.- Necesitaría ver casos específicos ante estos consumos.

“Cabe mencionar que estamos detectando tomas clandestinas en una gran cantidad y que va a aplicarse la sanción a los que tiene toma clandestina porque no están pagando el consumo.

“No estamos buscando nombres y apellidos sólo se están revisando las redes y quien tenga una toma clandestina se le estará programando para la clausura y serán acreedores a la multa correspondiente.

DIA SIETE ¿Hay dos versiones sobre el incremento a las tarifas: una que están subiendo las tarifas porque se está pagando los trabajos del traslado del tanque elevado que estuvo en la prolongación de la Matamoros y que fue re ubicado a el pozo del seguro social que no hacía falta. Y dos, que hay un fraude o malos manejos de algunos millones en las finanzas….

José León.- No hay ningún fraude en cuanto a las finanzas del organismo. Y no se aumentaron las tarifas simple y sencillamente se fijó un tope en las tarifas del INSEN, no hay incremento.