Busca SDAyR ciudadanos “neutrales” para la entrega de sus gallineros

JARAL DEL PROGRESO.- En buen dilema está la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) con los apoyos que debe entregar en municipios en donde no está gobernando el PAN.

Particularmente en estas semanas en que tiene como objetivo el entregar dotaciones de gallinas con su correspondiente gallinero para las familias de escasos recursos, y con ello tengan un medio de sustento.

A fin de evitar el tener que entregárlas a los gobiernos priístas o verdes, por ejemplo, anda en busca de gentes que tampoco sean del Partido Acción Nacional, para que los grupos en los comités municipales no tengan más diferencias.

Por lo que respecta a Jaral, inicialmente los iban a direccionar mediante la Presidencia. Y no.

Luego a través del Comité Municipal del PAN, y tampoco, al ver las broncas entre la gente de Diego Sinhué y la de Fernando Torres Graciano.