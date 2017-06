Cambios necesarios en Presidencia Municipal

JARAL DEL PROGRESO.- El Presidente Municipal, José Alberto Vargas confirmó la versión de que por lo menos dos funcionarios han sido dados de baja, por no cumplir con las expectativas que se esperaba de ellos.

Es así como presentó su renuncia Samuel Estrada Camargo, quien estaba al frente de la dirección del organismo operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral.

En su lugar el alcalde nombró a Juliana Durán Parra, quien a su vez renunció al CASSA, para estar ya en el sistema.

“Samuel Estrada no se retira así, de un momento a otro, sino que estará haciendo entrega de la depencencia, haciendo las explicaciones necesarias a la nueva titular”, dijo el Presidente José Alberto.

También presentó su renuncia Héctor Ramírez, quien se desempeñaba como Director de Comunicación Social.

“En esta dependencia todavía no hemos determinado quién queda, porque estamos viendo los perfiles de personas para poder tomar una determinación.

“En su momento lo daremos a conocer”, explicó el alcalde.

Dijo además que habrá otros cambios en algunas dependencias.