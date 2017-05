Casi matan a motociclista en Ozumbilla

YURIRIA.- En la carretera a Ozumbilla, un motociclista quedó lesionado luego de que fue impactado por un automovilista que se dio a la fuga.

Fue el martes 25 a las 9 de la mañana cuando se registró el accidente. Un masculino cuyo nombre no fue dado a conocer iba en su motocicleta Itálika color blanco con rojo en dirección a Ozumbilla en este municipio.

De pronto se le atravesó el desconocido automóvil y tuvo que irse en su contra, y el motociclista quedó a la orilla de las cinta asfáltica.

Inconsciente, pudo haber sido atropellado por los demás vehículos que iban pasando, pero afortunadamente unos campesinos que estaban en el lugar se metieron a hacerle señas para que no le pasaran encima.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja de Moroleón, y aunque no era de su competencia, llegaron los Tránsitos de esa misma ciudad.