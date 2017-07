Choque en la carretera hacia Yuriria

VALLE DE SANTIAGO.- Se registró un choque sobre la carretera Valle de Santiago-Yuriria, km 83, en el cual participaron una pick-up, marca Ford, color rojo, que quedó con un impacto en la parte frontal, conducido por el C. Roberto H., de 29 años, mismo quien no resultó con lesiones de gravedad, pero fue llevado al Hospital Bicentenario.

El vehículo 2 un tractocamión, marca Kenworth, modelo 2015, conducido por Joaquín H. quien no resultó con lesiones de gravedad, así mismo al lugar arribo la unidad 11521 de Policía Federal de Caminos quien se le hace entrega del evento.