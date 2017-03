Colchazos 1362 mar 15 2017

Llamó mucho la atención el desalojo de una vivienda que se ubica en la calle Morelos, y fue notorio por su cercanía a la Presidencia Municipal.

Primero estaban sacando las pertenencias, pero una hora y media más tarde ya las estaban metiendo de regreso, al interior.

En las pláticas de café se menciona que hay tres opciones de candidatos independientes: José Zamudio, Ramiro Murayama… y Ramón Pérez García.

Pareciera que la mayoría del priísmo se está haciendo a un solo lado, por lo que el profe Ramón aún sin que fuera considerado para un proyecto independiente, quedaría en condición de esperar a ver qué hacen los priístas, y ver también las opciones que presentarán los partidos de PAN y Verde.

Según sea muevan otros, es como se ubicará Ramón, dicen los que comentan a la mesa.

Es de esperarse que ya esté siendo rehabilitada la planta tratadora de aguas negras que clausuró la CONAGUA por echar las aguas sangrientas al arroyo. Fue una multa de 200 mil pesos la que tuvieron que pagarle a esa Comisión, por lo tanto no es para dejar para después esa situación.

Nada más dejaron las tablas y estructuras sobre la fuente del atrio de la Parroquia… y se fueron. No se sabe cuándo procederán a quitarla, para que entre en su lugar San Miguel Arcángel.

Se dice que es la primera vez que verán un santo fuera de un templo.

El Parque Bicentenario está en el abandono, las administraciones ya no le han hecho nada, y lo que se hizo, quedó en el olvido. Nada más acude la gente a ver la parte alta, donde había una mega bandera.

El delegado de El Charco continúan realizando las acciones que son de beneficio para la colectividad. El Charco es una de las comunidades que prácticamente lo tienen todo, pero aún les falta.

Muchos problemas son los que trajeron los topes colocados en la Juárez, al llegar al puente sobre el Arroyo o canal. Peor del centro hacia la salida, porque colocaron dos juntos.

El comercio no se ha visto tan perjudicado, según parece, porque estando en pleno mes de febrero y ahora en marzo, siguen llegando camiones procedentes del norte del país. Aunque dicen los vendedores de ropa que autobuses no traen compradores sino turistas que vienen a comprar uno que otro vestido o prenda.

Buena podada están dándole a los árboles del jardín principal.

Los viejtos del jardín como siempre cotorreando la noticia y el acontecer cotidiano de la ciudad. Tal parece que el tema del problema de los límites cada vez se desaparece más y más.