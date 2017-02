Colchazos No. 1357 feb 8 2017

Mientras tanto, en el pueblo se llevará a cabo el Desfile de Aniversario de la ciudad el próximo domingo 12 de Febrero, por lo cual los grupos escolares ya se están preparando para participar en el magno desfile que arrancará encabezado por el Presidente Municipal, Gerardo Gaviña González y todo el personal directivo de la Presidencia… Una fecha muy bonita, que siempre la esperamos para compartir entre todos los yurirenses… Estimados vecinos, veo que cada vez es mayor el número de días en que no hay clases, dentro del sistema de preprimarias, primarias y secundarias… No entiendo por qué los de la CNTE se oponen al gobierno con tanta canonjía que les otorga a los maestros… En las filas del Partido Acción Nacional todo indica que van bien las cosas, bajo el mando de su nuevo líder… Algunos de los militantes que participan, consideran que tienen los méritos para poder ser candidatos o el candidato oficial para las próximas elecciones del 2018… O sea, me dicen, que tienen su corazoncito para considerar que cuentan con los méritos necesarios… Tal es el caso del compañero de nombre Rafael, quien es conocido como titular del antes llamado Centro de Salud local… El no es yurirense, es originario de Michoacán, llegando por acá hace tiempo lo que sí le permite tener una credencial de elector y residencia como lo marca la ley… Sin embargo, lo que más se le pide a un aspirante es el que tenga una vida ordenada y familia ejemplar… Pero al parecer tiene problemas en este último aspecto, ya que no todos están de acuerdo con su postura, sobre todo después de problemas internos… Esto no le está sirviendo para que la militancia en general pueda considerarlo como lo que él desea, llegar a ser el candidato panista y gobernar a los yurirenses… Dos que tres de los militantes, de los que esperan una oportunidad para laborar en Presidencia, están de su lado… Y es que precisamente les ha ofrecido que en caso de llegar, ya están “considerados”… En otro aspecto, dentro del Partido Revolucionario Institucional algunos de sus militantes me comentaron el otro día que los ví al pasar por la terminal de autobuses y de urbanos, en donde también saludé a Salomón Zavala, el de la Refaccionaria y servicios de autobuses al extranjero, que el joven Lorenzo Chávez al interior de su partido ya está trabajando para tratar de llegar a ser el líder de una organización que lleva por nombre la Red de Jóvenes, pero a nivel estatal… Con eso espera llegar a un escalafón más alto… Aunque muchos ciudadanos consideran que tal vez esté listo para lanzarse como candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, su partido… Sin embargo, hay otros que también quieren ser… Pero hasta ahora no han hablado nada de sus intenciones sobre este aspecto… Ya acercándose más las fechas, podrían aparecer demostrando sus reales intenciones… Carnes Asadas Junior es el nuevo nombre del restaurante antes denomiando Carnes Asadas Rafa, que está sobre el bulevard…. Hicieron bien en abrir el otro lado del bulevard para que los carros ya puedan pasar sobre la parte que fue repavimentada, ahora con concreto hidráulico y de alta resistencia…Ahora le están poniendo ganas al otro extremo, y como se ve, van bien en los tiempos, no tardarán mucho en terminar esta obra, con lo cual todo el bulevar será de concreto… Con dirección hacia el festejo de Aniversario, con la participación de alumnos de las escuelas, el vecino Juan Zavala me dijo que fue informado de que en esta ocasión no habrá concurso de bandas de guerra, como tradicionalmente se hace, en el jardín principal o en la explanada… Y hablando de explanada, tal vez el señor Cura Maganda estuvo viendo cómo se le fue parando una gran cantidad de evangelistas en las afueras de su templo, el domingo pasado… Tristeza y congoja en el pueblo por lo sucedido en estos días… Muchos rumores también se esparcen sobre el caso del secuestro… Se habla de que al parecer ya se había entregado una mitad para el rescate… Pero los asesinos de pronto tomaron la fatal determinación que dejó confundido el panorama… Por la mañana llegaba el rumor de lo que había acontecido… Sentíamos que los secuestros eran cosa del pasado reciente, pero ahora vemos que no es así, los amantes del dinero fácil están cerca, y esto lleva a muchos rumores y decires entre la gente… También se dijo que el propio secuestro no había sido levantado aquí, sino en Irapuato… Pero en fin, cosas que se dicen, se comentan, pero ahí quedan… QEPD Eduardo, el joven del Super de los Güeros ubicado en la calle Hidalgo…