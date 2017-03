Colchazos No. 1364 mar 27 2017

Las obras se están conforme a los programas y pariticipaciones que proyectan y otorgan los gobiernos tanto federal como el estatal.

De ahí que sea falso que el Municipio propone obras de alto costo, para envidia de muchos. Es simplemente lo que se tiene que hacer, de acuerdo a esos dos niveles, y en donde el Municipio tiene su parte de aportación.

Por eso en ese sentido resulta bueno que el Parque Metropolitano esté ubicado en el terreno de Uriangato, ya que como se sabe, no queda otra para cualquier trazo que hacerlo en nuestro municipio.

El bulevar Las Palmas, ojalá que algún día llegue a conectarse plenamente con lo que es la carretera (antes llamado libramiento). Por ahora los vehículos pueden bajar y subir, pero el terreno está muy malo, lleno de piedras y hoyos, lo que lo convierten poco transitable.

Un llamado a Tránsito lo constituye el pedir que los taxistas no se estacionen en la puerta de la Soriana, ya que impiden el libre tránsito de los demás vehículos.

Estos taxis antes podían pararse sin problemas ahí, junto a lo que es ahora Fábricas de Francia, pero ya no, por el espacio reducido que quedó. También le toca al Administrador del Centro Comercial Galerías que imponga orden.

Afortunadamente ya no se ha hablado más de robo de vehículos en el estacionamieneto de este Centro.

Los representantes de los diferentes partidos políticos afirman que no hay nada por el momento en torno a la actividad que llevará hacia las elecciones del 2018.

Así que todos quietos sí, pero a escondidas se están reuniendo los diferentes grupos.

Los viejitos u hombres de mayor edad que se sientan plácidamente en las bancas del jardín principal dicen que ya tienen años y años, presidentes y presidentes, hablando sobre algunos temas que no han tenido respuestas concretas: Número 1, el que los días de tianguis cierren el tráfico de vehículos para que los compradores de ropa puedan desplazarse fácilmente, sin temor a ser atropellados. “No sabemos por qué no se implementa esto, siendo que en otros pueblos textileros las calles son cerradas para el comercio”.

Número 2.- Aquí al contrario: que no cierren las calles principales durante los días de festejos, ya que causan graves problemas al tráfico normal, pudiendo cerrar nada más el primer cuadro, pero no, desde una cuadra a la redonda cierran todo, como si fuéramos todavía un rancho, o como si no fuera una ciudad de próspera actividad comercial textilera.

Número 3.- Que el sitio de taxis sea cambiado del lugar donde está, en el lado del jardín. Debiera estar en la misma 5 de Mayo, pero más adelante.

Eso es lo que han propuesto siempre.