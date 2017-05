Colchazos No. 1369 may 2 2107

Gratificante para el Presidente Carlos Guzmán Tanao una visita más al municipio de Uriangato, algo que le llena de satisfacción y sin duda algo que es de presumirse, porque ni cuando estaba el extinto Luis Ignacio Rosiles del Barrio (QEPD), al igual que los otros anteriores.

Es algo que no se esperaba, sobre todo a partir de que Tanao entró por segunda vez por el PVEM, aunque claro está, la primera fue con el Partido Acción Nacional.

En esta ocasión los más agraciados fueron tanto alumnos como maestros del CBTis institución a la cual le hicieron entrega del Auditorio, tan solicitado. Ahora sí podrán jugar el basquetbol sin quemarse con el sol.

Aunque bueno, falta por verse qué uso le darán a esta instalación nuevecita.

De la colonia Plan de Ayala, lo mismo de la Loman, informan que los vecinos están cansados de tanto robo que se registra al interior de las casas habitación.

Esto principalmente porque los rateros no son más que drogadictos que tienen que incurrir en eso para obtener más droga, y seguir causando problemas a la sociedad.

Desde hace tres períodos que los regidores en turno habían luchado por tener un espacio en la Presidencia. Querían tener un local.

Recordaremos que en el anterior Ayuntamiento ya hasta atendían a la ciudadanía en el patio.

Hoy en día ese problema terminó con el espacio que les dieron en la parte alta del edificio municipal.

Por cierto que se escuchó al Gobernador decir, en la penúltima visita a Uriangato, que él mismo ayudaría al gobierno de Tanao para que se repare, rehabilite y se remoce el exterior de dicho edificio o casa municipal, porque actualmente está para el arrastre.

Como quiera que sea, se espera que el mandatario estatal cumpla con su palabra.

En lo que es la fuente de la explanada del Templo parroquial, ya se colocó la base sobre la cual será colocada la estatua de San Miguel Arcángel. No falta mucho tiempo para que esté haciéndose entrega.

Haciendo recordar que esta obra es completamente del Gobierno que preside el alcalde Carlos Guzmán.

En el arroyo de Huavemba se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación, esto es, quitando la maleza y abriendo más el fondo, para que durante la próximoa temporada de lluvias las aguas fluyan adecuadamente.

También con esto se evitará la proliferación de más mosquitos, ya que siempre se asientan en los pastos y yerbales que en el cauce crecen.

Los comerciantes de ropa pasaron la temporada de Semana Santa sintiendo que se ahogaban. Aunque, y pese a las quejas de que “se vendió mejor el año pasado que este”, muchos son los que se fueron a vacacionar.