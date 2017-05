Colchazos No. 1370 may 15 2017

Algo que no se había mencionado antes por propios y extraños es que hay un elemento del PRI que abiertamente busca la nominación como candidato a la Presidencia Municipal…

Es un elemento que ha estado laborando en el gobierno municipal. Y que como estrategia para ganar adeptos y/o simpatizantes se dedica a “Repartir despensas”.

Sí así se platica, todo indica que esta Regalando las despensas. El menciona que está “ayudando a la gente con despensas”. El es el químico Luis Miguel López Díaz. Cuando en realidad lo que realmente está haciendo es comprar despensas populares de abarrotes a precios bajos, para vendérselas a las familias humildes con un descuento del 20 por ciento.

A eso él le llama “regalar despensas”, apoyar a la gente.

Ciertamente que les entrega las bolsas con un descuento del 20 por ciento, pero este descuento lo logra él mismo al adqurir por mayoreo.

Pero… falta más… Cuando el aspirante a la candidatura priista llega con una familia, les dice que él les va a conseguir una despensa con precio super rebajado, y en apoyo a la economía familiar.

Y para esto, les dice a la madre o al padre, que le entreguen los primeros 30 pesos para la dichosa despensa. Y que cada semana, va por los otros 30 hasta que se acabalen los 120 pesos.. Porque según eso, les consigue, gracias a sus hábiles y políticas palancas,quela despensa en vez de costar 150 pesos, él se las entrega al módico precio de 120, lo cual es un logro social que él les hace y consigue, para que no se “vean mermadas sus economías”.

Este es el primer caso en donde nos encontramos con un aspirante o presunto aspirante que según eso, está ayudando a la gente, regalando en labor social despensas.

Cuando en realidad lo que hace no es más que conseguirles despensas con un descuento.

Peor es el hecho de que para entregar la despensa: “Si no has pagado el total de los 120 pesos, no hay despensa”, les dice.

Caray, los priístas sensatos y los panistas se asombran de tal vericuento. Y por la necesidad de algunas familias hacen lo que este sujeto les dice, aprovechando la ignorancia o la falta de perspicacia…

Aunque, como dice Fox en su momento y ahora López Obrador, “recíbanle lo que traiga”.

En este caso debe de intervenir el señor Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, o bien Miguel González,o quién sea, para que esta persona no haga de las suyas y no ande diciendo que lo hace como priísta destacado que es. Porque sea quien vaya a ser el candidato, no está abonando nada bueno al partido.