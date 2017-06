Colchazos No. 1372 may 30 2017

De no muy buen agrado les fue a los comerciantes que se instalan sobre la banqueta del bulevar Leovino Zavala, con la orden de que tendrán que desalojar para poder realizar los trabajos respectivos.

De pronto, el PRI Municipal reapareció. En esta ocasión para pedir que se defina cómo está el asunto de los cobros del agua, que muchas quejas ha provocado.

Entraron como aladides defensores de los usuarios, aunque de inmediato surge la pregunta de que por qué hasta ahora, si ya tiene mucho tiempo la situación que están dando a conocer.

Tal vez haya sido sólo por la proximidad de los movimientos que llevarán a las elecciones del año 2018.

Si no fuera por esto, entonces estarían muy callados.

Por ejemplo, el dos veces ex candidato a la Presidencia Municipal, Miguel González, no ha tenido contacto con las masas populares.

Pero en fin, desde antes de ser candidato por segunda vez no se le ha visto en las calles de la ciudad, como ocurría más atrás.

Y es precisamente por las circunstancias pre electorales por las cuales se están llevando a cabo reuniones de los grupos priístas.

Unos están en torno a Tacho Rosiles, que a su vez se reune con el precandidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, el de Salvatierra.

Otros esperan que Ramón García se defina hacia donde se va a mover, pero de que se mueve, ya lo hace con militantes de su partido.

En cuanto a las circunstancias distritales, el de nivel local se regresa a como estaba, incluyendo a Salvatierra, con Uriangato como cabecera, más Moroleón, Yuriria y Santiago Maravatío.

Se espera que no por esto, Gerardo Sánchez vaya a tratar de imponer a un salvaterrense como candidato a esta diputación local, que hoy cubre el también priísta Lorenzo Chávez Junior -quien esta semana tuvo su graduación como abogado, aparte de que ya era ingeniero.

Aunque el convivio se llevó a cabo en un predio de la vecina ciudad de Moroleón.

En cuanto al PAN, nada se sabe. De hecho, pocos son los que recuerdan el nombre del actual Presidente del Comité Directivo Municipal.

Por ahora se comenta que ya no tienen gallo de dónde agarrar, para ver la manera de contar con candidato para la próxima temporada.

A menos que tengan un elemento sorpresa. En caso de no ser así se saldrán hacia los portales del jardín principal, y al primero que encuentren a ese lo colocarán.

Así fue como ocurrió cuando colocaron a Poncho Zavala…