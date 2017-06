Colchazos No. 1373 jun 6 2017

Llegan los mensajes de que el titular del Centro Expositor que se está construyendo pagó la cantidad de 3 millones de pesos a un arquitecto o a lo mejor un despacho de arquitectos, para que hicieran el proyecto correspondiente a dicha obra… Además de ser muy caro -pudieron haber contratado a otro arquitecto que les hubiera cobrado de uno a un millón de pesos, según el trato- ahora resulta que el arquitecto que hizo el proyecto en realidad sólo ha recibido un millón y medio de pesos.

Por lo cual ya está trascendiendo esta situación. El arquitecto, al darse cuenta de lo que se presupuestó y de lo que le entregaron, está diciendo que por qué no le han entregado el total, o sea los tres millones…

Los empresarios textiles que participan en este proyecto estuvieron recibiendo al senador Miguel Angel Chico Herrera, para ofrecerle una comida en La Quimera.

Ahí estuvieron, comieron y se sintió a gusto y sobrado de atenciones el senador.

Se dijo de parte de los empresarios que ellos invitaban a cualquiera que pueda aportar algo a la causa de esta obra que será punta de lanza para recuperar la producción y comercialización de las prendas de vestir en esta zona conurbada.

Estrechó lazos de unión el Presidente Carlos Guzmán Tanao, quien estuvo en Chicago. De esto ya se informó, y faltaba mencionar que allá lo recibieron muy bien los uriangatenses emigrados.

Y ahora anuncia al participación en un evento que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, pero para el próximo año 2018, en agosto.

Por lo cual alcanzaría a estar en dicho evento, ya que su período termina en octubre.

Todavía hay que ver si Carlos Guzmán participaría en busca de la reelección al cargo.

Nada oficial hay al respecto, ni aun dentro de las filas del Partido Verde Ecologista en el que milita.

Una de las grandes ventajas que traerá a Uriangato es la construcción del Centro Expositor, ya que con este se tendrá la necesidad de construir un camino que vaya sobre por lo menos uno de los bordos del arroyo de los Ríos, que va a Huavemba, como ya se ha informado.

Pero todavía no hay mayor información oficial al respecto. Y en caso de hacerse será esta vía o calle, una nueva opción para la circulación vehicular, sin tener que pasar por la zona centro.

Además, en caso de que se construyese, bien podría ser la oportunidad para que por fin las calles del tianguis se conviertan en peatonales.

Las quejas por el uso de las banquetas para la vendimia de ropa, siguen latentes, aparte de los grandes problemas para los compradores, que no pueden accesar fácilmente.