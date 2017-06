Colchazos No. 1374 jun 13 2017

Es un dato curioso, apenas el periódico Día 7 da a conocer las felicitaciones por su cumpleaños, y luego luego los otros semanarios empiezan a decir que también tienen su cumpleaños, pese a haber iniciado sus funciones en otros meses del año…

Sorprendente para muchos fue la aparició del famoso Juan Camarena, en un convivio al lado del priísta Tacho Rosiles Pérez.

El expresidente se ha estado moviendo en diferentes direcciones del municipio, justo ahora en que se acercan las fechas para las nominaciones.

Muy activo se encuentra el Presidente Carlos Guzmán Camarena, Tanao, en su cuenta del Facebook con el nombre Tanao Carlos Guzmán Camarena, en donde da cuenta de sus actividades.

Incluso también se da el debate, como el que se generó con el ex regidor Jesús Martínez, en relación al trabajo que cada uno ha hecho en sus respectivos cargos que han tenido.

No hubo respuesta por parte de la Directiva del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato (SMAPAU) con respecto al Comunicado que emitió el Comité Directivo Municipal del PRI.

Con esto puede quedar de manifesto que el Partido PAN, tiene una buena relación con el gobierno de Tanao, dado que nunca han criticado ninguna de las acciones de Presidencia, ni sus regidores han apretado o tratado de alterar las decisiones que asume el Presidente.

Eso ha sido bueno para el desempeño de la administración actual.

Reuniones. Reuniones muy privadas han tenido los dirigentes del comité Directivo Municipal del Partido Verde con la militancia, a fin de ir viendo los perfiles y las circunstancias que se están generando rumbo a las elecciones del 2018, y todo lo que esto conlleva.

Lo que tienen muy presente es que van a lograr que por primera vez un mismo partido se prolongue por seis años, ya que a la fecha los ciudadanos han brincado del PVEM al PRI, luego al PAN, luego PVEM…. A ver qué sucede en el contexto…

Y los que han salido a ver la jugada son los del PRD que sienten que hay condiciones, y más aún lo consideran los de Morena, que están en acción en las comunidades.

Buen desempeño del regidor Emilio Alvarez, que está ubicado no en un punto extremo, sino en un de madurez política, lo cual no ha gustado a algunos priistas.

Llegará la fecha especial para la inauguración de la fuente con la estatua de San Miguel Arcángel.

Dice “Estatua”, no “Estuatua”….

Por cierto que se afirma que en el partido Morena, ya tienen visto a un destacado ciudadano para candidato.