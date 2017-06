Colchazos No. 1376 jun 27 2017

Se activaron los priístas jóvenes en la Carrera que organizaron en estos días.

Aunque se vio que algunos realmente nada más les quedó la faceta de jóvenes, porque ya están pasaditos de kilos. Como quiera, hacen el esfuerzo y ponen ejemplo a los más pequeños.

Agarrados están la mayoría de priistas uriangatenses con el senador Gerardo Sánchez García… Ojalá que todo funcione bien, ya que lo están tomando, además, como el gran elector de candidatos a las presidencias municipales.

Y no vaya a ser el diablo que se le compliquen las cosas, porque los funcionarios federales que eran parte de su equipo quedaron fuera, como la Delegada de la Secretraía de Desarrollo Social. Y otros dos funcionarios también de alto nivel.

Cambiaron también al delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

A partir de ahí se dice que Gerardo está perdiendo fuerza. Y que además viene el cambio de dirigente estatal, en donde el monigote de Gerardo en el Directivo de Guanajuato queda fuera, y pueden colocar a un…

La verdad es que todo puede ocurrir y no ocurrir, dicen los priistas, por lo pronto quieren estar unidos, aunque no estén todos.

Por el Partido Verde se dan los pasos para cimentar la unidad, y tener el proyecto que ya tienen, bien asentado. Por ahora piden discreción.

El Gobierno de Guanajuato no ha dejado de dar los recursos necesarios para que siga adelante la administración que encabeza Carlos Guzmán Tanao, habiendo realmente una buena relación entre este y el Gobernador Miguel Márquez Márquez.

Por eso, para este año, o lo que queda de este año, vienen más y más obras, ya es tiempo de trabajar, pues el año electoral se aproxima y tienen que estar preparados.

No se supo en qué quedaron los comerciantes de la Leovino Zavala en relación con las banquetas, pero algunos dicen que todo va bien, desde el momento en que Tanao estableció un lazo cordial entre autoridades y comerciantes.

Los habitantes de la colonia Plan de Ayala, siguen con la queja de los constantes robos que cometen los drogadictos, sobre las personas que son de ahí mismo y que van de paso. No hay respeto entre los habitantes del rumbo, roban al que sea.

La verdad que todo mundo les dice “rateros”, pero en realidad son adictos a la droga que andan desesperados por comprar una y otra dósis de “piedra” o de “cristal”.

La “piedra” es la que causa terrible ansiedad entre los consumidores, están dispuestos hasta a matar con tal de tener más droga, y para ello se van primero a la vía de robar al que se atraviese y al que se descuida.