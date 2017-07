Colchazos No. 1377 jul 2 2017

El Plan de Obra Pública 2017, aunque estamos a mediados de este mismo año, sale adelante, y no precisamente por lentitud del gobierno que encabeza Carlos Guzmán Tanao, sino porque así son los lineamientos que establecen principalmente el Gobierno Federal como el Estatal.

Por tanto papaleo e instrucciones que se dan, aparte de dejar pasar el tiempo intencionalmente… por eso ahora están ya trabajando en más frentes dentro de la cabecera municipal como en las comunidades.

Recientemente se realizó una visita del senador José Luis Chico Herrera, quien fue recibido en Moroleón, o bueno frente a la Glorieta de la Amistad, punto reunidor de ambas ciudades.

Sin embargo, Chico Herrera no fue invitado a estar en Uriangato, porque todo indica que la mayoría de los priístas están con el otro senador, Gerardo Sánchez García, el de Salvatierra.

Chico fue invitado a conocer el avance de la obra del Centro Expositor, y quedó de manifesto que algo debe hacer el gobierno uriangatense para que se sepa que dicho centro está ubicado en terreno de Uriangato, y no en el vecino, porque ya lo andan propalando.

Pero para que se vez más concretamente que es terreno de Uriangato se requiere que se haga realidad la vialidad que iría sobre el bordo del canal de Huavemba.

En tanto, la corporación policíaca informa que se ha restablecido la calma, luego de unas semanas intermitentes en que se registraban ejecutados. Todo indica que las bandas se arreglaron o ya nada más queda una, dice la gente.

Pero lo que se requiere es que la ciudadanía tenga su tranquilidad y seguridad… En esta aspecto ha sido positiva la labor que ejecutado el Director de Seguridad Mando Unico, Humberto Cerrillo, que es el que realmente le sabe a la seguridad del municipio.

Muy exagerado el área acordonada para que se lleve a cabo el desfile del aniversario de la defensa de Uriangato. Cuadras de más, prácticamente cerrando no sólo el centro histórico sino todo el centro.

Ya se ha mencionado sobre los graves problemas que se generan tanto al comercio como a los ciudadanos en general con tan grande taponamiento de calles. Antes no se cerraba tanto.

Un saludo al uriangatense Díaz, donde quiera que esté, dicen algunas personas.

El Parque Bicentenario ya casi se extinguía en sus árboles con la sequía del mes de mayo, pero ya se está recuperando con las lluvias…. estas han seguido prácticamente todos los días desde el 23.

Sigue pendiente la revisión de las condiciones del Rastro Municipal, que fue multado.