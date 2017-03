Concluyen trabajos de colocación del tanque sobre el pozo del Seguro

VALLE DE SANTIAGO.- Casi terminados los trabajos del tanque elevado colocado junto a la clínica del Seguro Social, con lo cual, se dijo en el SAPAM es para que el agua no falte en esa zona.

Se espera que así sea, porque en las colonias Zapata, Lindavista, Fraccionamiento Jarrón Azul los usuarios manifestaron el agua sale muy sucia pero en lo que cabe no había problemas tal como lo dijo el director del SAPAM José León, en el sentido de que se colocaba ahí el tanque “porque hay muchas fallas”.

Como se recordará este tanque estaba instalado por un pozo ubicado en la prolongación Matamoros, pozo que realmente no lo es porque salió con agua muy azufrada, en sí fue un fracaso, pero ahí estaba.

Los usuarios aseguran que el cambio del tanque tuvo un alto costo, “lo cual tuvimos qué pagar con los fuertes aumentos que nos han decretado, de hasta 300%”.

Vecinos que pagaban recibos de un promedio de 200 pesos, ahora les llegaron más altos, incluso hasta 2 mil. Al ir a reclamar, en las oficinas les dicen que: “Eso es, y eso tienes que pagar”.