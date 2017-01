Corvas Dulces 1352 dic 31 2016

Las quejas de la población sobre el conflicto de los carniceros contra los cremeros son constantes el siguiente comentario llego a la redacción del periódico y me lo pasan asi: “Estos acontecimientos ponen en peligro a las familias que visitan el mercado y demás gente inocente.

“Yo prohibí a mi familia ir al mercado. El nivel de venganza y agresión es una bomba de tiempo.

“La cancelación de las concesiones debe ser inmediata para los que violentan el mercado”

Y pues ya hemos criticado la falta de producto de gallina de la policia y pues si no toman acciones en Presidencia es que ya veo de dónde se contagiaron… Resulta que Marcia Ortega regresará pronto a sus funciones en la policía de Cortazar o a Jaral ya que según el robo de varilla del tren no era robo si no más bien un aseguramiento, estaría bueno mandar al perito para ver de dónde salió la varilla para la casa de Marcial, ya pronto lo veremos pavonearse como si fuera dueño de Jaral en la patrulla de la Policia de la vecina ciudad de Cortazar… Los paisanos andan molestos con tanta cerradera de calle por la reparación de baches en la colonia Del Valle, muchos se van en sentido contrario al encontrar la calle cerrada y aprovechan la situación los policías para engordar su aguinaldo… Siguen los rumores de un cambio drástico en el tianguis en la manera de que colocarán los puestos, buscan darles más metros lineales pero quedarían frente a frente con los comercios establecidos, “ahorrando” las pasadas qué haciendo cuentas son como 50 metros más… Sacando cuentas 1 millón 500 mil pesos más de terreno porque entre ellos, entre los mismos comerciantes se venden a 30 mil el metro de calle… Con razón quieren hacer las modificaciones… Mucho haciéndola de emoción con el Güero Maderas… Pero la gente sigue dándole a los limosneros de fueras que ya con cualquier papelito o imagen de un santito les dan dinero sin tener en cuenta a las personas que ya sabemos tienen necesidad los de aquí en el pueblo… Las chavas bien voladas con los paisanos que vinien del norte, les ven sus trocotas y se les quieren subir… Lo que no saben es que las deben y el dinero que traen, es lo ahorraron en todo el año… No todos, claro, hay gente muy responsable como los Plaza de Houston o los Jurado originarios de Capitiro… Urge mejor señalización en la carretera a Cortazar pasando el Cerrito, los conductores que vienen de Cortazar se confunden fácilmente y toman el carril contrario, ya sucedió un accidente con un camión de pacas que tuvo que esquivar a uno y termino perdiendo la carga de pacas… Por cierto que van avanzadas las obras, pero a paso de tortuga en esta carretera… La otra vez se tardaron un montón en hacer el puente que está allá, pegado a Cortazar… Ahora tienen que hacer dos puentes frente a Cerrito de Camargo para que por fin quede terminada esta ruta tan importante para nosotros los haralenses… (con “h”, como así hablan algunos paisanos ya cuando tienen años viviendo en Estados Unidos, “Soy de Haral del Progreso”… Como quiera, los trabajos de bacheo causan problemas pero lo bueno viene después, cuando terminan… Este sábado nos vemos en el juego de las Estrellas, es decir, los Popis y la raza mojada… Se espera un gran encuentro, se piden refuerzos a la policía para el caso de que pasen malas jugadas, como en el encuentro entre las Aguilas desplumadas del América y los Tigres del norte, o sea universaritarios… Manden sus saludos, amenazas, mentadas a [email protected]