Corvas Dulces 1357 feb 7 2017

La política y la vida da vueltas y maromas… A veces estás abajo otras arriba, pero para todo hay tiempos… Y revisando las redes sociales me encuentro que ya andan nominando a sus favoritos, tal es el caso de Charly nominando a Mario como el gallo para un puesto de elección popular… Una imprudencia del regidor “pelotas” como fue bautizado al principio de la administración por sus habilidades de bajar las pelotas para regalar a los niños en las escuelas, tal como quedó evidenciado en un video en las mismas redes sociales, ya que nunca se ha dudado de la capacidad personal de Mario, que insistió, perdió por su planilla… Otro que anda ya buscándola es Raúl por el Partido Verde y nunca antes se había visto que vendieran una candidatura tan pronto y tan cara… La verdad por lo que pide, puedo ser regidor con el PAN yo… Y con el PRD mi esposa, porque ni allí salen tan caras… Se dice que Gerardo ya la busca, y si no es por el PAN de independiente, pues ya platico con gente que lo apoya y no tuvo la bienvenida que creía le iban a dar en el PAN, en el PRD ya se andan preparando también, pero quieren ganarla en el 2021 porque ya se dieron cuenta que con José Alberto no van a poder, así que ahorita solo es conformarse con regidurias… Aunque todavía están al pendiente que se desate un escándalo grande pero pues al momento no se ve nada mayor… Decían que el ejido iba a tronar la bomba y no tronó, ya solamente falta que empiecen a divulgar los amoríos fuera de matrimonio pero pues sinceramente eso ni yo me atrevo a publicar… Donde sí les hace falta mejorar un montón es respecto a Seguridad Pública resulta que me llegó la queja que un policía de apellido Flores fue señalado por padres de familia, ya que aparte de detener a unos jovencitos, incluyendo a uno de 14 años, los golpeó, según no es la primera vez que hace acciones como esa y pues a lo mejor se la tenían merecida pero el pedo es que con los que se deben de poner al pedo no se ponen, como por ejemplo en la calle Primo Verdad donde hay un chavo que ya los polis conocen que a cada rato anda drogado agrediendo a los vecinos… A ese canijo le tienen un miedo que hasta da risa, y eso que hasta de los insulta desde adentro de la casa y cuando lo encuentran afuera les tiembla el pulso… Ojalá el Director se ponga las pilas y atienda esas quejas … Por ahí vieron una noticia en esta misma edición, acerca del Hospital Comunitario, pues no es nada nuevo y ya me andaba preparando para quemarlos, principalmente a los guardias que no se presentan a sus labores, las tranzas del chofer de la ambulancia y las facturas infladas que autoriza de los proveedores para recibir sus moches… Mientras la salud del pueblo valiéndoles tostada y que les inviten el pomo al director Tallo… Ahora sí llegaron bastantes saludos a mi correo electrónico… El Primero para la familia más numerosa que trabaja en presidencia los Chalacos, que son 12… Y también para la familia de los Piña, que son como 9… Unos saludos muy muy cordiales al personaje de Facebook Brayan Pérez que en la vida real será el nuevo dirigente del PRD con su nuevo proyecto… Un saludo muy cordial a la Familia Ramírez de allá por la Panda… También felicitaciones a Jorge Vázquez Negrete por su cumpleaños…. Y no se olvida de mi querida columna don Rubén, el que fue regidor del Ayuntamiento, por el Partido Verde, y que tuvo que salirse para que entrara el junior… Por cierto dicen que Raúl fue quien pidió que no entrara de funcionario el esposo de la regidora Martha, porque no le caía bien… Manden sus saludos, felicitaciones, denuncias y amenazas ya no porque me estreso a eljaralito@hotmail.com