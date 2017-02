Corvas Dulces 1359 feb 21 2017

Pues la semana pasada que le exageré bien y bonito a las Corvas Dulces nadie se quejó… Pero las otras veces que ponía todo como me enteraba llegaba muchas quejas… Quién les entiende… Hablando de quejas, la compañía de internet y cable Tecnologia y Comunicaciones del centro, mejor conocida como DobleClip, está brindando un pésimo servicio… La tele se ve con rayas en medio de la imagen… En semanas pasadas se quedaron sin señal por unos días hasta que empezaron las quejas en las redes sociales y de inmediato regresó la señal… A mucha gente que se queja le mandan “técnicos” a resolver el problema y no resuelven nada pero sí les cobran… Estoy enterado de un par de quejas con la Procuraduría Federal del Consumidor… Y eso, si quieren cancelar el servicio se llevan el equipo que ya habían pagado en $1,500 y todavía que el contrato que le dan al cliente está firmado por alguien… Algunas personas ya se quejaron con el gerente directamente, un contador de apellido Gasca el cual solamente les prometió reembolsos pero todo quedó ahí en promesas… Por ahí dicen que he sido muy suave con los de Presidencia, pero es que se habían portado bien y la gente ya anda más contenta…. Pero por ahí me enteré de que uno que otro anda haciendo mal uso de las unidades de presidencia, tanto así que se las llevan a Celaya a asuntos personales.. Se dirá que no es cierto pero anda un carro Tsuro viejo, al que le quitaron los rótulos, ya no trae las calcamonias de identificación del Municipio… Este carro lo habían mandado a la pensión/taller para repararlo y pues hicieron una “análisis” y dictaron que estaba inservible… Pero no contando que un vivo lo reparó y ahora lo trae de servicio particular, yo le he visto este carro a José López y a Manuel “El Comino” y eso porque hasta a su casa se lo llevan… Seguramente van a decir que ya no está al servicio de Presidencia… Vino el delegado de la SCT y algo muy raro es que no vi a mi amigo el súper regidor por ahí… Vimos que la regidora ha recibido la visita de por lo menos tres personajes importantes jaraleños, qjuienes le han propuesto a la Güera Carmen del PRD que están listos para ser nominados como candidato a la Presidencia, cada uno en su momento, no crean que los tres al mismo tiempo… Y es que en el Partido Verde Raúl dice que no quiere lacandidatura para el año que entra pero se habla de una posible alianza entre PRD-PVEM-PAN en donde Raúl vez vaya como regidor… ya por último me enteré que el Profesor Garcidueñas titular de la Dirección de Desarrollo Social renunció al cargo, apenas cuando estaba agarrando el hilo de las cosas… Dicen las malas lenguas que fue porque dos funcionarios no le dejaban trabajar a gusto… Aunque el alcalde aclaró que se salió por razones personales… También se dijo que realmente no se había sentido muy bien el trabajo, total queda en los mejores términos y seguirá colaborando gratuitamente con la administración, así que veamos cómo se desempeña el siguiente en esta importante dirección municipal, que es Jorge Estrada, el segundo de abordo.. Saludos al mejor trailero de Jaral, Joel Ishida… Saludos también para Jaime Soto que, me dicen, anda enojado conmigo no sé por qué y saludos de nuevo a Lupita… Saludos para el Doctor Octavio, Director del Hospital Comunitario quien ha abierto las puertas para que se presenten las quejas de los derechohabientes, y ya no se digan tantas cosas negativas de este sagrado Hospital… También a los jefes del Módulo de Riego que abrieron sus puertas… Manden saludos, amenazas, información, aclaraciones a [email protected] …