Corvas Dulces 1360 28 feb 2017

En mi tiempo muchos jóvenes les dejaban tareas sobre la historia del municipio y cuando pasaba iban con Irma La Bibliotecaria -en paz descanse- y ella nos orientaba… Pero cuando se trataba de cosas muy precisas iban con Don José, el abuelo de Poncho Borja, y si el señor estaba de buenas les daba información que ahora valdría oro… Esto respecto a los fundadores y la historia de Jaral…Les platico esto porque a mi sobrino, al igual que a su grupo, les pidieron datos precisos de la historia local y estuvieron buscando por todos lados, hasta a la presidencia fueron y nadie tiene información…¿Cómo es posible que el pueblo no tenga un cronista?… Y si lo hay, ¿dónde está?… Me dicen que en Victoria de Cortazar sí hay gente que al menos tiene folders con tareas pasadas con datos sobre Victoria y el Cerro de Culiacán… Donde también estamos para llorar es con la gran cantidad de robos, el reacomodo con los grupos delictivos, el vale madres del Ojos de gato, combinado con otras cosas pone a Jaral en una difícil situación… La delincuencia a nivel estatal nos llega también, hay robos de trailers que terminan abandonados en el municipio y para acabarla de fregar no hay remisiones al Ministerio Público,¿habrá arreglo o porque los dejan de ahí?… Pero mejor así lo dejamos porque al que me vab arreglar es a mi… Donde también ya hay acomodos dentro de los partidos políticos, especialmente el PAN que tiene muchas divisiones internas, el Presidente del Partido -que es compadre con Poncho-, Poncho y Verónica Unidos pero tirándose por abajo del agua… Mario, con gran apoyo del Estado pero con el desagrado de los locales… Y luego Jaime, que quién sabe a qué santo le reza porque ya anda sonando para tumbarle el puesto a Vero, mientras dentro del comité ya se hicieron elitistas, solo toman en cuenta la opinión de unos cuantos… Si un militante dice algo le dan el avión, todo esto ya llego a oídos de Márquez y están determinados a buscar soluciones… Una de las soluciones es imponiendo alguna cara nueva en el Comité, para acabar con esa toma de decisión y de poder de sólo unos cuantos, que porque ocuparon la alcaldia quieren seguir mangoneando pensando que siempre tendrán el poder… Y ahí está parte de su cruda realidad: al perder el municipio, se necesita de alguien que tome en cuenta las opiniones de todos los militantes y los simpatizantes, para poder hacer mella en el sistema que tiene bien planteado el PRI… El cual hasta el momento no tiene divisiones internas pero que podría volver a las viejas mañas que incluye darle apoyos sociales sólo a su gente desde el Comité… Otra que mandaron decir es que Benito ya anda dándose sus vueltas a presidencia, a cada rato lo ven por ahí, será que para que se acostumbren a verlo y cuando regrese ya no lo vean extraño… Me habían mandado una felicitación un fiel lector para su hijo que cumple nueve años pero como estoy ya medio viejo y medio buey se me perdió el email con el nombre… Le prometo que si me manda una foto se la publicamos en una esquinita, para la próxima… Saludos al director del Día 7 que seguido censura mis comentarios -pa que vean que el director no es yo, como aseguran en la Presidencia, sino que yo soy El Jaralito, amo y señor… Y saludos al buen amigo “La Cabra” y saludos muy especiales desde Houston hasta Wisconsin al buen amigo Rogelio, un “chaparrito” que vivía por la Juarez y ahora es tremendo contratista en Wisconsin… ¿No que iba a venir el Gobernador para este lunes?… Manden sus saludos, mentadas y chismes al por mayor a [email protected]