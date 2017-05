Corvas Dulces 1371 may 24 1371

Se lució la presidencia municipal con el festejo de los maestros, dijo que estuvo Rayito Colombiano y los Terrícolas que por cierto son hijos y nietos de los originales… Muy buena se vio la seguridad en el festejo, ya que hasta una patrulla del ejército mexicano estuvo de guardia en la puerta y pues me comentan los profes que no se esperaban tal festejo… Aunque mucha gente pensaba que el presidente no asistiría y les haría el desaire a los maestros porque en las redes sociales se difundieron fotos del presidente en Dallas, Texas, en la inauguración de un mural que los migrantes gestionaron…. Pero ya ven, ya no estamos en los tiempos que en autobús, ahora con el avión y de volada cumple con los compromisos y queda bien con todos… Hablando del mural, hubo muy buenas reacciones en las redes sociales, a todos les pareció positivo que Jaral tenga un mural representando al pueblo en el gabacho, según a lo que pude ver fue que Enoc Ishida hizo que le cedieran un espacio al municipio en la Casa Guanajuato donde al parecer es dirigente o algo así y el súper regidor mostrando dotes que no se le conocían: pinto el mural, según me dicen en el transcurso de varios viajes… Ahí en la inauguración también estaba el Delegado de Victoria, Raúl, que ya me había llegado el pitazo que se iba al norte, pero para no regresar, sin embargo me dijeron que anda de regreso… Dicen que dijeron que no se usó dinero del municipio, habrá que ver después, con la ley de transparencia nos fijamos si salen boletos de viajes al extranjero pagados por el municipio, aunque les creo, porque el que hacía esas jaladas de ir por cualquier cosa era Jaime Soto, al cual le mando un fraternal saludo de parte de los militantes… Hablando del PAN, últimamente se ha visto a Veronica Orozco muy acompañada de Marcial Ortega, el ex director de seguridad pública de aquí y también de Cortazar, de donde huyó después de que encontraron a puro Jaralense “asegurando” varilla, ya ven que dicen que el tren se la estaba robando y pues la estaban bajando para asegurarla… Bueno la cosa es que Marcial ya era del PRD y ahora regresa con Vero a trabajar, eso no lo ve la militancia ni los ciudadanos con buenos ojos, se vienen tiempos críticos para cuidar la imagen y este sinvergüenza no le da muy buena imagen a la Doña, que suena para varios puestos de elección popular… El tema de la seguridad está canijo, dicen los polis que no hay voluntad de atacar el problema de distribución, que es meterse en muchos pedos y que en parte entienden al Ojos de gato en su falta de contundencia para actuar, que más bien el problema debe de solucionarse desde la casa, donde los papás deben de educar a los hijos sobre las consecuencias de las drogas y no solaparlos como la mayoría de las mamás y papás que van a sacarlos cuando caen el bote por cualquier problema… O esconderlos en la casa cuando hacían sus desmadres como el chavo que mataron que vivía en Primo Verdad… Respecto a este problema Uva Music ya va avanzando con la apertura del Centro de Rehabilitación para Drogadictos, ya la ciudadana lo está apoyando y espera que pronto el municipio también… Sigue el robo de camionetas y los 4 millones que costaron las cámaras se fueron a la Mier…coles porque las cámaras nomas no sirven, los arcos de seguridad dicen que no sirven, si alguien puede desmentir esto, les encargo… Saludos a mi amigo Chapete que ahora prepara unas alitas muy buenas… Les recomiendo las “alichaps”, las mejores alitas de la region… Manden sus mentadas, conjuros, sugerencias y vomitadas mentales a [email protected] … Aquí se recibe de todo….