Corvas Dulces

Caray, la violencia en la región sigue y pues la gente ya nada más como el chinito: “nomás milando”… Y pues ya no se sabe qué hacer, si quedarnos en la casa o seguir saliendo como si nada y sin el temor de quedar entre el fuego cruzado… Yo ya me estoy acostumbrando, viendo documentales de cómo los niños en Siria y la gente en general conviven con la muerte, y la guerra pues ya no queda de otra… Aunque la otra vez me encontré con uno de los que dicen que dijeron están en la lista, me dice: ¿qué onda Jaralito? Y me iba dar la mano para saludar y yo nomas me hice güey, levante la mía y dije: adiós, adios, fulanito, salúdame a Fulanita, hasta luego y me aleje rápidamente… El miedo no anda en burro, anda en bicicleta… En la sesión de Ayuntamiento amonestaron al regidor pelotas por haber escrito sobre el acta, después de haberla firmado y quedó que no volviera a pasar, todavía se defendió diciendo que era “libertad de expresión”… Ahora sí se la prolongó y hasta un besito le dio… Una vez me apendejé -bueno, una de las tantas veces que me he apendejado- y al pedir un dinero prestado con alguien que no debería de haber confiado y pues me quiso cobrar el interés que el quiso, porque al momento de firmar lleno la cifra del interés, con un 6% así que le dio el pagaré al licenciado Ballesteros en paz descanse… Me llevó a los juzgados y pues ahí le dije al juez que efectivamente debía $10,000 pero no se acordó interés y que ellos le habían puesto el interés del 16% o sea que habían alterado el documento agregándole un “1”, así que se la pelaron porque el juez dijo que era un documento alterado, así que ahora con una frase completa, esa acta está más violada que… bueno,ya ahí mejor le dejamos… Me dicen que las cosas en Protección Civil no son como me dicen, ya que el que realmente manda ahí es el comandante Arturo y no Pacheco, que cuando el está de turno pone y dispone de las unidades… Como en esta semana que el comandante Arturo aprovechó que estaba lloviendo para usar la camioneta para irse a dar la vuelta, en las calles arriba, no contaba con que los vecinos iban a llamar para reportarlo y directamente le hablaron a Pacheco que acudió y lo agarró in, no me pudieron decir quién le acompañaba porque los vidrios estaban empañados… Pero me dicen los polis que no hay pedo, que primero corren al director Pacheco que al comandante Arturo, que el está bien parado… Enojo causó que estén considerando pasar la franquicia del equipo de tercera a Valle, según falta de afición, más bien es falta de promoción… Precisamente se necesitan de alternativas para entretener a los jóvenes, que se llenen las canchas en las tardes, que haya torneos, que apoyen a los equipos… Pero en eso estamos perdidos, ojalá que le pongan más empeño a esto… Saludos al Profe Negro, que le mandan decir que no se ponga necio con lo de llevar lonches los estudiantes… Saludos a mi amigo Chapete que anda en busca de trabajo bien pagado, por si saben de alguno… Manden sus saludos, mensajes y mentadas a [email protected] … Estoy para servirles…