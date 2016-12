Corvas Dulces No. 1345 nov. 14 2016

Las cosas no siempre son como parecen, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias o por lo que nos dicen, sin ver las cosas por uno mismo, aún así cuando queremos cerciorarnos de la situación la gente a nuestro alrededor ya maquillaron la situación, sobre todo cuando se tiene a mucha gente a su cargo y quieren quedar bien con el patrón, un buen jefe tiene un buen sentido de percepción para entender la situación y ajustar sus decisiones, eso lo aprendí en el diplomado de Negocios de una universidad patito….igual con las Corvas, lo escrito aquí no pueda ser todo verdad o preciso, tampoco que El Jaralito se inventa las cosas, a diario gente manda información, chismes y demás, algunas cosas muy serias y que son VERDADES no se publican, otras se mandan al reportero para que investigue aunque lo corran, otras se les recomienda que vayan a la policía y al Ministerio Público… Cuando estás en el ejercicio del poder, lo primero que debes saber es que ya estás en el ojo del huracán, por lo que todo mundo te está viendo y las críticas y los aplausos se vienen encima, si quieres gobernar bien debes saber aguantar varas y dulces por el bien de tu propio gobierno… Ahora sí, lo importante en la Zapata precisamente en la calle Felipe Angeles todos los días se junta una bolita a fumar mariguana, igual que en la Josefa en la calle Margarita Maza de Juárez donde un cholillo gordo es quien la distribuye entre los menores de edad, los policías no hacen nada ante la mirada retadora de los chavos, ni porque por ahí está la pensión y la cámara, aunque la cámara no enfoca hacia donde se juntan… Algunas personas cayeron víctimas de fraude, esta vez no fue con la Flor de la Abundancia, fue un fraude un poco más moderno, una compañía repartió publicidad haciéndose llamar Credisol o crédito solidario ofreciendo préstamos de 6 mil a 10 mil pesos con y pedían un depósito de 10 por ciento en el OXXO, ya después de hacer el depósito no les contestaron a las señoras, para que se pongan alertas y no caigan en este tipo de estafas… Al parecer no hay nadie más y queda como Presidente del PAN Ramón Vargas el cual es el candidato de unidad, tiene el apoyo de Verónica, Poncho, Mario la única que no le pareció fue a una señora que es famosa por la tremenda hojalateada que le dio a su cuerpo… El jueves se hizo regidor el nuevo candidato del Verde, El Towi, o El Togüi como mejor se acomoden… Y con este ya es el segundo regidor de camisa sin fajar y tenis es decir informal que se une a las sesiones, muy serio me comentan al menos al que suplió, Don Rubén, se echaba sus charras y mantenía animada la sesión… Lo que comentaba de percepción, la popularidad de la administración se estabilizó después de las obras que se están realizando, ya ven que lo poquito bueno casi no se dice pero cuenta mucho… o algo así… Apenas ayer terminaron la Calzada de Victoria aunque aún no limpian pero el trabajo por fin lo terminaron… Urge una ampliación al panteón o uno nuevo, yo pensaba que mis terrenos valían mucho dinero pero son cambio comparado a como se cotizan los terrenos en el panteó. Estaba platicando con la esposa del Marro, el que vive ahí por la calle Constitución, sobre quién había fallecido en días pasados y me dijo que fue problema grande para la familia el que la señora se muriera en fin de semana… Los familiares de la señora son unos paisanos que radican en Colorado y tuvieron que comprar el lugar a otra familia que les hizo el gran favor de venderlo el cual salió en más de 100 pesos y fue barato… Para que vean que también digo lo bueno, la señora me dijo que el Súper Regidor es el único que acudió al llamado de ayuda porque esto sucedió en domingo y les gestionó.. No mandaron saludos así que, para los que no tienen Facebook manden sus sugerencias, quejas, mentadas, amenazas y saludos a [email protected] …