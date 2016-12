Corvas Dulces No. 1351 dic 26 2016

Ya están de vacaciones los chavos y me comentan los padres de familia de la Ignacio Zaragoza que hay inconformidad con el director por el hecho de restringir a los alumnos que lleven lonche a la escuela… Las mamás están buscando la manera de demandar y ya encontraron a un abogado que les lleve la demanda, no es el primer lío que se mete el profe por tener falta de decisión…. Me comentan que algunas personas quisieron hacer cambios en el partido de los Mojados vs Los Fresas, algunas personas trataron de formar un “patronato” y quedarse con la organización del partido fue el Profe Negro, y él fue el único que decidió apoyar a estas personas que a opinión de los migrantes son personas no les cae… ¡Caray! Dicen que si con lobos te juntas, las pulgas se te pegan… Y hablando de cosas sucias, ya deberían de empezar a darles su sueldo a los del departamento de Limpia, especialmente a los que recogen la basura, ya que siempre andan pidiendo propinas, parece que no les pagan, o ganan por propinas, será que las propinas se va para arreglar los camiones descompuestos y como no con las mendigas maltratadas que les dan los choferes, por lo cual es bueno que ya está de regreso Reynaldo Niño mejor conocido como “El Garrafón”, quien sí trata bien el camión, lo maneja y lo cuida como si fuera de él, además de ser atento con las personas y no anda pidiendo propinas como otros… La calle del Piojo ya está inaugurada, esperemos sigan con las demás, ojalá no empiecen y no terminen como le hicieron los otros… El partido de los Mojados se está calentando dentro y fuera de la cancha, por las razones que les comentaba con el profe y con las apuestas y los jugadores pero más que nada con la belleza que esperan para el arbitraje… Ahora que los paisanos están aquí, esperemos que los polis no quieran su “navidad” como a veces lo han hecho que se ponen perros con ellos, pero de los tiradores no dicen nada… Algunos comerciantes están muy enojados con los tianguistas, principalmente a los que no les dejan paso, según los tianguistas es porque locatarios los anteriores les “vendieron” la pasada… Que alguien me explique cómo es posible que se pueda vender un pedazo de vía pública… Para empezar a hacer lo mismo en el tianguis que está a la subida de la Zapata que ya le gana en gente al del centro, eso de vender la vía pública es inconstitucional pero me comentan que se vende hasta en $30 mil pesos el metro… Así que los que tienen pensado poner su puesto de tianguis, cáiganle con la feria para que la mesa directiva haga el papeleo y les vendan un pedazo, eso, si encuentren quien les venda… Lo peor de todo que la mayoría de los tianguistas son de fuera y si hacen la limpia que prometieron al Gobierno Estatal deben de darles preferencia a los tianguistas locales, para que la economía Jaralense no se afecte…. Hablando de eso esperamos que este fin de semana y de reyes no invadan el jardín con puestos de fueras, porque hablando de economía pasan a chingar a los comerciantes del pueblo, establecidos y tianguistas, tanta es su hambre por cobrar derechos de piso que así será… Ando muy escaso de información porque no salí, ando con gripa y la gente ahora no me mando ni mentadas de madre… Saludos a los todos los paisanos de Houston, Phoenix, California, Texas, saludos a Héctor Durán que ya no se le ve mucho por la calle, saludos también al amigazo Brayan Pérez y a toda su pandilla… Manden sus saludos, amenazas, mentadas y demás a [email protected]