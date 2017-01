Corvas Dulces No. 1353 ene 9 2017

Feliz Año a todos, que se la hayan pasado bien… Hubo mucho descontento de parte de los tianguistas y comercios establecidos de Jaral, Fiscalización dio permisos a mucha gente de fuera para venir a vender juguete barato y de la mala calidad, bicicletas chinas defectuosas, juguetes de plástico que se rompen de inmediato y hasta galletas caducadas… Según eso los permisos eran para gente de Jaral, pero lo que pasaba es que gente de Jaral le sacaba el permiso a otros… En días pasados Protección Civil decomisó cuetes y pirotecnia que andaban vendiendo en puestos colocados en varios sitios de la ciudad… Me enteré por una publicación en el Facebook donde las críticas no se hicieron esperar, argumentando que era gente pobre tratándose de ganar la vida…. Sea gente pobre o rica no deben de arriesgarse las manos de los niños y la seguridad de los Jaralenses con estos productos… Así que bien por el decomiso, pero lo raro es que a los tianguistas no los molestaron, ¿tendrán permiso? … Ni algunas tiendas tampoco ¿o serán parientes del señor de Fiscalización?… En el partido de los Fresas vs Mojados el intento por parte del “Cusi” de quitarle la organización al “Cepi” dio buenos resultados para el “Cusi” ya que le dejaron dirigir al equipo de los “Mojados”… Y le dieron una lana para que contratara a los jugadores con los cuales se apalabró, ahora algunos lo andan buscando para que les pague y otros enojados porque no les pagó completo, con razón los emigrados se pusieron al pedo cuando se dieron cuenta que quería organizar el partido… Hablando de migrantes y Protección Civil me comenta un contacto que fueron a hacerle “auditoría” al director los migrantes, querían ver que uso se le está dando al equipo que donaron y pues parece ser que las cosas no salieron como esperaban… Se llego el gazolinazo y mi conclusión es de que en Jaral la gente está rica y le vale que suba el precio del combustible, lo digo porque en Celaya, Cortazar, Salvatierra, Yuriria hubo protestas y marchas en protesta y aquí en Jaral nada… Así que estamos contentos… o la compran más barata con descuento en la colonia Zapata… La semana pasada me quejaba por el cerradero de calles…La queja no es por la obra, la queja es porque el cemento ya estaba curado y los escombros seguían ahí… Por cierto, a los vecinos les importa poco que la reparación dure, una sola persona en la colonia vio “regando” el cemento preocupado que cure bien, los demás son indiferentes hasta que el hoyo se vuelve a hacer… Ya se está quedando el pueblo triste sin tanto paisano, esperando que las cosas no se pongan feas con el trompudo de presidente de gringolandia, y puedan volver con sus dólares el año que entra… Al parecer los carniceros conflictivos están calmándose, dejándose de pleitos, aunque las miradas que matan se siguen viendo por parte de los otros locatarios, que no tienen vela en el entierro, pero que también están temerosos de que algo pueda pasar…. Saludos a José Villagomez, al profe Lino, a Quimiles que andan medio jodido y les pido le den la mano de cuando en cuando y el rótulista número uno “El Morro”… manden sus saludos amenazas y mentadas a [email protected]